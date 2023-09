Analiză a cazului Simona Halep în Sports Illustrated. Cum o tratează jucătoarele pe româncă: „Bani murdari”

Publicația Sports Illustrated a publicat o amplă analiză a cazului Simona Halep, în care e relatat și faptul că restul colegelor din circuitul WTA o văd pe româncă drept o trișoare. Sub semnătura jurnalistului Jon Wertheim, cazul de dopaj al Simonei Halep e întors pe toate fețele.

Analiza din Sports Illustrated vizează situația româncei văzută prin ochii celorlalte jucătoare din circuit. Serena Williams a fost cea mai vocală în privința criticilor la adresa Simonei Halep, dar Jon Wertheim scrie că foarte multe jucătoare din circuitul WTA o consideră pe Halep o trișoare care a câștigat bani murdari.

“Am auzit că mai multe jucătoare din WTA împărtășesc opinia Serenei Williams. Multe dintre jucătoare care au pierdut în fața româncei se întreabă dacă nu cumva ea era dopată. În plus, o acuză că în acel an 2022 a câștigat bani murdari pentru clasarea în top 10 WTA.

WTA oferă bani în plus unei jucătoare care încheie anul în Top 10. Nu este vorba că celelalte jucătoare au pierdut în fața lui Halep, dar ele se întreabă acum dacă a românca a jucat murdar”, a scris senior-editorul publicației.

Antrenorii să fie trași la răspundere când jucătorii lor au probleme

”Personal, cred că este nevoie de mai mult respect. Cel puțin până la un verdict final. În final se poate dovedi că a fost vorba doar despre contaminare. Și nu putem distruge reputația și cariera unui jucător pentru asta”, notează Jon Wertheim în Sports Illustrated.

Jurnalistul de la Sports Illustrated mai scrie că marile probleme ale româncei au început în momentul în care a ales să meargă numai pe mâna echipei lui Patrick Mouratoglou. “Trebuie să vorbim și despre Patrick. Antrenorii dau interviuri și sunt lăudați când jucătorii lor au succes. Este OK. Dar ar fi corect să fie trași la răspundere când jucătorii lor au probleme. În 2022, Simona Halep a început să lucreze cu Patrick Mouratoglou.

Fără să stea pe gânduri, Simona și-a schimbat întreaga echipă, a renunțat la oameni care erau lângă ea de mulți ani. Ce a urmat? Un atac de panică la French Open, pentru prima dată în carieră, înfrângere în turul 1 la New York și testul pozitiv. Plus o operație, plus un divorț. Cam multe în viața unei sportive recunoscute pentru modul calculat în care și-a construit cariera”, mai notează Sports Illustrated.