Cum ar arăta Bucureștiul dacă politicienii s-ar ține de promisiunile din campanie

În fiecare an electoral, candidații la Primăria Capitalei fac promisiuni care mai de care mai de impact pentru viața cetățenilor, însă puține dintre ele devin realitate după ce mandatul este câștigat.

Candidații pentru București au început, odată cu campania electorală, să lanseze promisiuni de proiecte pe care le vor face dacă vor ajunge primari.

Recent, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a transmis că soluţiile pentru fluidizarea traficului în Bucureşti sunt construirea de noi linii de metrou, „împreună cu benzi unice pentru autobuze, semafoare inteligente sau autobuzele școlare”. Senatoarea social-democrată promite astfel că metroul ar ajunge până la Gara Progresul, în Voluntari, în Bragadiru și în Afumați.

Totodată, a propus, drept soluţii pentru decongestionarea traficului, în clipurile electorale, continuarea înnoirii parcului auto al Societăţii de Transport Bucureşti; intersecții semaforizate inteligent; bandă unică pentru transportul în comun, pentru ambulanțe și pentru taxiuri; lucrări de mare infrastructură, precum poduri, pasaje, supralărgirile și străpungerile.

Actualul edil, Nicușor Dan, candidatul independent susținut de Alianța Dreapta Unită, a spus, la acest capitol, în ultimele sale ieșiri publice, că își propune cumpărarea a 250 de tramvaie, reabilitarea celor 50 de km de linie de tramvai nereabilitați și continuarea demersurilor pentru extindere liniei de tramvai în Piața Unirii, precum și modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă.

Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la funcţia de primar general al Capitalei, promite, în programul său electoral: optimizarea rutelor de transport public prin utilizarea AI; permise de călătorie gratuite pentru bucureșteni; sistem de transport public școlar inteligent; extinderea rețelei de piste pentru bicicliști și parcări inteligente; extinderea rețelei de benzi speciale destinate transportului public.

Sebastian Burduja, candidatul PNL, propune în planul său pentru București: finalizarea lucrărilor de infrastructură mare; modernizarea infrastructurii rutiere; sisteme inteligente de semaforizare; digitalizarea serviciilor municipale pentru gestionarea traficului; extinderea infrastructurii pentru biciclete și un Plan de Limitare a Autovehiculelor Poluante în centrul Capitalei.

Problema termoficării

Una dintre principalele probleme ale bucureștenilor este legată de termoficare, domeniu unde Nicușor Dan promite că rezolvarea va veni prin reabilitarea rețelei principale, într-un ritm de 70 de kilometri de conductă principală pe an.

Gabriela Firea consideră că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEN ar rezolva problemele tehnice, dar și pe cele financiare dintre cele două companii. Totodată, senatoarea PSD consideră că actualul sistem de termoficare „nu poate fi înlocuit“ și „trebuie să fie doar îmbunătăţit”.

Cristian Popescu Piedone propune schimbarea tehnologiei/procedurii/metodologiei de înlocuire a conductelor de termoficare, iar soluțiile sale sunt: cartografierea digitală a rețelei de termoficare – GIS; reabilitarea conductelor fără săpătură, reducerea diametrelor de țeavă în funcție de consumul și nevoile actuale: schimbarea conductelor secundare în același timp cu țevile primare, dezvoltarea surselor de energie geotermală și edificarea unui CET cu o capacitate de 50 MW/h.

Sebastian Burduja propune fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica; eliminarea intermediarilor și a tarifelor de distribuție; modernizarea celor 4 CET-uri; exploatarea energiei geotermale și a altor surse regenerabile și reabilitarea și modernizarea rețelei de termoficare.

Alte promisiuni importanate făcute de cei patru candidați vizează și teme de urbanism și amenajarea parcurilor și spațiilor verzi. Nicușor Dan își propune realizarea unui parc-grădină zoologică „pe o parte din terenul din spatele stadionului Ghencea care aparține Ministerului Apărării”; găsirea unor soluții pentru modernizarea Parcului Văcărești și punerea acestuia pe harta globală a turismului.

Gabriela Firea are în plan repornirea tuturor şantierelor – şi publice, şi private, cu promisiunea construirii de spații verzi și parcuri.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, promite, în planul său, modernizarea parcurilor mari, transformarea Pădurii Băneasa în pădure-parc; reabilitarea coridorului verde-albastru Dâmbovița, de la Lacul Morii la Rezervația Văcărești; crearea de noi parcuri, dezvoltarea unui plan pentru conservarea și punerea în valoare a Rezervației Văcărești; reabilitarea și modernizarea zonelor verzi din jurul salbei de lacuri din nordul Bucureștiului; implementarea unui program „Nicio stradă fără verdeață”.

Nu în ultimul, Piedone promite planificarea și gestionarea spațiului urban în mod sustenabil, propunând următoarele soluții: emiterea de autorizații de construire și de verificare a construcțiilor existente și în curs de finalizare, respectând Planul Urbanistic General; aprobarea proiectului Masterplanul Zonei Metropolitane București pentru 2050: folosirea unui singur model de mobiler urban și de stații STB. Totodată, propune maparea tuturor spațiilor verzi și realizarea, în GIS, a unei hărți actualizată permanent, maparea tuturor clădirilor și a terenurilor neîngrijite/abandonate.

Restanțele foștilor primari

La capitolul restanțe, în cazul fostului primar Gabriela Firea pot fi enumerate: revoluția în trafic, un Parc al Centenarului, Spitalul Metropolitan, 25 de stații de monitorizare a poluării aerului sau parcări Park&Ride, conform Hotnews.ro. Iar dintre restanțele actualului edil, Nicușor Dan: metroul de suprafață pe infrastructura CFR, semaforizarea inteligentă a traficului rutier sau realizarea Registrului Spațiilor Verzi.

Nicușor Dan a spus în cadrul podcastului „La Mijloc” cu privire la mandatul său în raport cu promisiunile făcute în 2020 că a făcut „90% din ce se putea face cu resursele și cu sprijinul” avute.

Iar Gabriela Firea pare optimistă cu privire la actualul mandat față de cel anterior: „Acum am o șansă mai bună, în primul rând, fiindcă am mai multă experiență și știu care au fost lucrurile care nu au mers atât de bine și, de asemenea, am o conjunctură mai bună, relația cu cei doi primari performanți de sectoare”, a spus senatoarea PSD în cadrul unui interviu la B1TV.