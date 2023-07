Ana Bogdan, secretul succesului. De la „antrenorul dus cu capul”, la cel care i-a adus liniștea

Ana Bogdan e pe val la Wimbledon, unde a ajuns în turul 3 și a eliminat pe parcurs una dintre favorite: Liudmila Samsonova (15 WTA). Sportiva noastră spune că și-a găsit liniștea alături de Daniel Dobre, noul ei tehnician al fiind în spatele revirimentului româncei din ultima perioadă. Înainte de acesta, Ana avusese o experiență groaznică, cu Thomas Drouet.

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan s-a calificat joi în premieră în turul al treilea al turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o în trei seturi pe americanca Alycia Parks, 1-6, 6-3, 6-2. Românca eliminase în runda inaugurală o adversară mult mai bine cotată, rusoaica Liudmila Samsonova, locul 15 WTA, a 15-a favorită a turneului. Bogdan nu trecuse până acum de turul secund la Wimbledon, ea mai atingând această fază în 2017 şi 2022.

Pentru Ana Bogdan ultimele luni au fost dificile. A colaborat pentru scurt timp cu francezul Thomas Drouet, dar acesta s-ar fi comportat oribil în raport cu ea. „Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capu’! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită.

Dobre, antrenorul Simonei Halep la Wimbledon 2019

Omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el”, spunea jucătoarea în urmă cu câteva luni pentru ProSport.

Între timp, Ana și-a găsit încrederea în forțele proprii grație lui Daniel Dobre, antrenorul alături de care Simona Halep a triumfat la Wimbledon în anul 2019. „Pot spune că mi-am găsit liniștea în ultimele săptămâni. Acum echipa este completă. În prima jumătate a anului a fost dificil, pentru că încă nu aveam antrenor.

Simțeam că ceva lipsește din acel puzzle. Am tot făcut încercări și am rămas la domnul Daniel Dobre. Dar acest lucru s-a întâmplat cu o săptămână înainte de Roland Garros. Până atunci, nu eram nici mental ok, pentru că nu era totul pe o linie normală. Trebuia eu să fac multe lucruri pe care le face un antrenor și nu aveam liniște.

Luptă pentru ”optimi” cu Lesia Tsurenko

Acum, am obținut acea liniște, lucrez în fiecare zi cu domnul Daniel la lucrurile pe care le am de îmbunătățit. Îmi dă foarte multe informații, ba de adversară, ba de stilul de joc. Sunt foarte multe lucruri pe care le vorbim și am multe de învățat de la el. Acesta e principalul element care m-a adus în turul 3 la Wimbledon”, a dezvăluit sportiva pentru Eurosport.

Ana Bogdan o va întâlni în turul al treilea (azi, ora 15.00, în direct pe Eurosport) pe ucraineanca Lesia Tsurenko (34 de ani, 60 WTA) și își poate îmbunătăți recordul personal. „Va fi prima noastră întâlnire directă. Este o jucătoare constantă, nu face foarte multe greșeli. Nu o tenismenă care să se bată singură, cum spunem noi.

Va trebui să fiu foarte concentrată și adunată de la bun început. Mă simt foarte bucuroasă că sunt în premieră în turul al 3-lea și îmi doresc să îmi mențin această concentrare, această determinare și această dorință a mea e a juca cât mai bine și a fi prezentă la fiecare punct”, a spus Ana pentru Eurosport.