Ana Bogdan a câştigat turneul WTA 125 de la Parma. A învins-o pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a câştigat turneul WTA 125 de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 7-5, 6-1, anunță Agerpres.

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a câştigat turneul WTA 125 de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 7-5, 6-1, anunță Agerpres.

Ana Bogdan (30 ani, 71 WTA), a doua favorită, a obţinut victoria după o oră şi 53 de minute.Schmiedlova (29 ani, 58 WTA), principala favorită, are acum 3-2 în meciurile directe cu Bogdan, ultimul duel având loc chiar la Parma, anul trecut, când românca a câştigat cu 6-2, 3-6, 6-3, în optimile de finală.

Schmiedlova s-a impus în primele trei confruntări directe, în 2018 în semifinala la Bogota, cu 6-3, 6-2, la Bucureşti în acelaşi an în primul tur, cu 4-6, 7-6 (7/4), 7-5, şi în 2022 la Marbella, în optimi, cu 7-6 (7/1), 6-0.Ana Bogdan, care s-a oprit în semifinale anul trecut la Parma, a primit un cec de 13.040 de euro şi 160 de puncte WTA, în timp ce Schmiedlova s-a ales cu 7.390 de euro şi 95 de puncte WTA. Ana Bogdan, care se află încă în căutarea primului său titlu WTA, are trei trofee WTA 125 în palmares, obţinute la Iaşi, în 2022 şi 2023, iar acum la Parma.

Ana Bogdan, secretul succesului. De la „antrenorul dus cu capul”, la cel care i-a adus liniștea

Pentru Ana Bogdan ultimele luni au fost dificile. A colaborat pentru scurt timp cu francezul Thomas Drouet, dar acesta s-ar fi comportat oribil în raport cu ea. „Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capu’! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită.

Omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el”, spunea jucătoarea în urmă cu câteva luni pentru ProSport.

Între timp, Ana și-a găsit încrederea în forțele proprii grație lui Daniel Dobre, antrenorul alături de care Simona Halep a triumfat la Wimbledon în anul 2019.

„Pot spune că mi-am găsit liniștea în ultimele săptămâni. Acum echipa este completă. În prima jumătate a anului a fost dificil, pentru că încă nu aveam antrenor.

Simțeam că ceva lipsește din acel puzzle. Am tot făcut încercări și am rămas la domnul Daniel Dobre. Dar acest lucru s-a întâmplat cu o săptămână înainte de Roland Garros. Până atunci, nu eram nici mental ok, pentru că nu era totul pe o linie normală. Trebuia eu să fac multe lucruri pe care le face un antrenor și nu aveam liniște.

Acum, am obținut acea liniște, lucrez în fiecare zi cu domnul Daniel la lucrurile pe care le am de îmbunătățit. Îmi dă foarte multe informații, ba de adversară, ba de stilul de joc. Sunt foarte multe lucruri pe care le vorbim și am multe de învățat de la el. Acesta e principalul element care m-a adus în turul 3 la Wimbledon”, a dezvăluit sportiva pentru Eurosport.