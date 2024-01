Spike, după ce a recunoscut relația cu fosta soție a lui Cătălin Bordea: „Rămânem prieteni”

După ce, în ultima zi a anului trecut, a confirmat povestea de dragoste pe care o trăiește alături de fosta soție a lui Cătălin Bordea, Spike a postat din nou pe Tik Tok poza cu el și Livia, acum însoțită de mesajul „Rămânem prieteni”.

„Rămânem prieteni” este, de fapt, numele albumului lansat de artist în urmă cu 13 ani, iar iternauții cred că postarea ar fi una cu subînțeles sau chiar o săgeată trimisă către Cătălin Bordea, potrivit Libertatea.

Fotografia este însoțită de o melodie de fundal: „Scandal”, ale cărei versuri sună astfel:

„Veneam pe șapte cărări / Mâncând pământ cu tot cu flori / În timp ce ăia din spatele meu, cică / „Mai faci un pas și mori” / Mai fac 104, strigând: „Mă-ta-i #, dați-vă dracu!” / Gândindu-mă că dacă mă-mpiedic, ăștia-mi rup capu / Băi Spike, ai # , și nu-i nici urmă de tac-tu / Eu zic să dai vina pe Biserică / Zi că te-a posedat dracu / Plus că nu-ți cântă nici măcar Popa, îți cântă tarafu / Să mor dacă știu ce e în capul tău / Și să mor dacă vreau să aflu” (...).

Relația dintre Spike și Livia Eftimie, a fost larg dezbătută în presă și pe rețelele sociale, mai ales după ce Cătălin Bordea a dezvăluit cum a aflat că fosta lui soție l-a înșelat cu cel mai bun prieten și cavalerul de onoare al comediantului la nunta cu cea care i-a fost soție.

„E departe de tot ce se scrie”

Spike a încheiat anul 2023 cu o confirmare a relației de dragoste pe care o trăiește alături de fosta parteneră a lui Bordea.

„Viața noastră personală e departe de tot ce se scrie sau credeți voi. Vă urăm un an nou fericit, la fel ca noi”, a scris Spike, cu trimitere la cei care și-au dat cu părerea despre deciziile și povestea lor.

„Sunt ca în recuperare după dependență de droguri”

Amintim că, în toamna anului trecut , în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, juratul de la „iUmor” a mărturisit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a salva căsnicia cu Livia , apelând chiar și la terapie, și a afirmat că nu este vindecat și nu a trecut încă peste despărțire.

„Nu. Sub nicio formă. Mai am o grămadă de lucru, mai am demoni. Este o detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu, în momentul ăsta, sunt ca în recuperare după dependență de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când te-a părăsit dealer-ul pentru alt drogat. Nu pot să răspund la întrebarea asta (n.red. dacă o poate ierta pe fosta soție). Pentru că nu știu”, a mai afirmat atunci, Bordea, potrivit sursei citate.