Silvia Chifiriuc, despre secretul căsniciei cu Petre Roman: „Când mă retrag seara, la somn..."

Silvia Chifiriuc și Petre Roman au o căsnicie fericită care durează de17 ani. Actuala soție a fostului premier a dezvăluit pentru Viva.ro secretul relației lor fericite.

Acum 13 ani au devenit părinții unui copil, Petrus, a cărui venire pe lume le-a consolidat și mai tare relația.

În toți acești ani s-au bucurat din plin de povestea lor de dragoste. Relația lor a avut însă nu doar momentre fericite, ci și perioade încărcate de durere, așa cum a fost moartea părinților ei.

Silvia Chifiriuc a vorbit despre familia pe care au construit-o împreună și a mărturisit care secretul căsniciei fericite alături de Petre Roman.

„Nu trece o zi să nu fiu recunoscătoare Divinității”

Este vorba despre un ritual de recunoștință pe care îl face în fiecare seară.

„Cu cât ești mai recunoscător, cu atât lucrurile vin spre tine și mai frumos. Și am făcut acest exercițiu și de atunci nu trece o zi să nu fiu recunoscătoare Divinității, să nu mulțumesc și cu cât mă retrag seara, la somn, cu aceste gânduri de mulțumire și îmi fac o listă vizuală cu ce am rezolvat în ziua respectivă, a doua zi se deschid lucruri la care nici nu m-am gândit”, a spus Silvia Chifiriuc pentru Viva.

În urmă cu doi ani, artista mărturisea pentru Wowbiz că, la începutul relaţiei cu soţul ei, lucrurile nu au fost deloc simple.

„S-a pus multă presiune pe mine şi în mare parte, pe nedrept. Am suferit pentru că sunt un om foarte sensibil. Dar am avut mereu acest crez al meu că am mers pe drumul meu drept. Sunt un om foarte sigur pe mine atunci când aleg ceva. Am o singură teamă: de Dumnezeu”, spunea atunci soția lui Petre Roman.