Sfatul actriței Michelle Yeoh, pentru femeile din întreaga lume. „Nu trebuie să permitem niciodată cuiva să...”

Faimoasa actriță din Malaysia, Michelle Yeoh, prima de origine asiatică recompensată cu un premiu Oscar pentru rolul său principal din pelicula „Everything Everywhere All At Once”, a ținut o prelegere feministă, marți, în cadrul unei conferințe de presă din Kuala Lumpur.

Ea a vorbit deschis despre diversitatea din lumea spectacolului, emanciparea femeilor, dar și un anumit lucru pe care acestea nu ar trebui să îl accepte veodată. Actrița malaeziană de origine chineză, cunoscută de asemenea pentru rolurile sale din „Avatar 2” și „Memoriile unei gheișe” a abordat aceste teme în cadrul primei sale conferinţe de presă susţinută în ţara ei, după triumful de la premiile Oscar, din luna martie.

Reducerea la stereotipuri, de neacceptat

Michelle Yeoh susține cu tărie că nicio femeie, indiferent de industria în care lucrează, nu ar trebui să accepte să fie văzută ca un stereotip.

„Nu cred că, pentru că suntem femei, suntem sexul slab (...). Nu trebuie să permitem niciodată cuiva să ne reducă la stereotipuri”, a spus actriţa.

De asemenea, ea a mai adăugat faptul că, de-a lungul anilor a militat mereu prentu credințele sale, iar faptul că a avut șansa de a colabora cu diferiți oameni, care mai de care mai interesanți și avangardiști, a ajutat-o enorm în evoluția sa, atât pe plan profesional, cât și personal.

„Am avut marea şansă de a putea colabora mereu cu regizori foarte interesanţi, diverşi şi avangardişti, ceea ce mi-a permis să mă lupt pentru lucrurile în care cred cu adevărat: reprezentare, diversitate şi mai ales emanciparea femeilor”, a continuat Michelle Yeoh.

Oscarul pe care l-a primit „înseamnă atât de mult pentru mulţi dintre noi”, a mai declarat ea, adăugând că „strigătele de bucurie şi de fericire de pe tot globul s-au auzit până la Los Angeles” după ce a fost desemnată câștigătoare la gala premiilor Oscar.

Prima actriță asiatică, recompensată cu premiul Oscar

Michelle Yeoh, în vârstă de 60 de ani, a primit premiul Oscar pentru rolul interpretat în comedia „Everything Everywhere All At Once”, peliculă cu o distribuţie formată în cea mai mare parte din actori asiatici şi care a primit în total şapte premii importante. Acest lungmetraj extravagant s-a impus ca un simbol al Hollywoodului, criticat deseori în ultimii ani pentru lipsa sa de diversitate.

În timpul aceleiași conferinţe de presă, actriţa a ţinut în mână statueta şi a sărutat-o în faţa fotoreporterilor. Întrebată ce sfaturi ar oferi tinerilor din lumea întreagă, actriţa a răspuns:

„Nu trebuie să fii ca mine, fii tu însuţi (...). Cred că vei fi mai bun”.

Consacrată în special pentru că și-a făcut mereu propriile cascadorii, pe numele său complet Michelle Yeoh Choo-Kheng a fost aleasă în 2008 de Rotten Tomatoes drept cea mai bună actriță pentru filme de acțiune. În 2009, ea a fost nominalizată de revista People într-un top al celor mai frumoase 35 de actrițe ale cinematografiei, din toate timpurile.