Gala Oscar: un show care moare încet la TV, dar renaște online. Ce rating a avut ceremonia din acest an FOTO

Premiile Oscar 2023, transmise de postul ABC, au avut un rating în creștere față de anul trecut, dar, cu toate acestea, a fost al treilea cel mai prost rezultat din istorie.

În ultimii trei ani, interesul publicului pentru trasmisiunea TV clasică a scăzut dramatic, astfel că edițiile din 2021, 2022 și 2023 au înregistrat cele mai proaste ratinguri din istoria Premiilor Oscar. Transmisia din 2021 a avut un minim istoric de 10,5 milioane de telespectatori, în 2022 ratingul a fost în creștere, de la 15,36 milioane de telespectatori, dar acesta a fost clasat drept al doilea cel mai prost rezultat din istorie.

Și la ediția din acest an audiența a fost în creștere cu 13%: 18,8 milioane de oameni au urmărit transmisia galei pe postul american ABC, însă rezultatul completează topul rușinii. Iar asta pentru că ceremonia obișnuia să fie urmărită la unele ediții și de peste 40 de milioane de telespectatori.

Oscar, programul de divertisment numărul 1 în rețelele sociale

Lucrurile au stat diferit în rețelele sociale, unde show-ul a generat 27,4 milioane de interacțiuni pe Instagram, Twitter, Facebook și YouTube și a fost programul de divertisment numărul 1 al de la începutul anului și până în prezent, cu 60,6 milioane de vizualizări video.

Transmisia live a ceremoniei pe internet a avut 1,8 milioane de vizionări, marcând un salt de 443% față de transmisiunea de anul trecut, care a înregistrat 331.000 de vizionări, potrivit Variety.

Academia de Arte și Științe Cinematografice, care organizează gala Oscar, a încercat să aducă o gură de aer proaspăt organizației, căci chiar viitorul ei ar putea fi în joc. Cu audiențele televiziunii tradiționale în scădere - deoarece publicul tânăr s-a îndreptat către platforme de streaming și rețele sociale Academia a acordat zonei online mai multă atenție la această ediție. „Trebuie să regândim parametri succesului“, a spus Bill Kramer, directorul executiv al Academiei.

Filmul „Everything Everywhere All at Once“ a fost marele câștigător la Oscar 2023. Producția a câștigat cele mai multe trofee (șapte), la cele mai importante categorii: Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), Cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan), Cea mai bună actriță în rol secundar (Jamie Lee Curtis), Cel mai bun regizor (Daniel Kwan și Daniel Scheinert), Cel mai bun scenariu, Cel mai bun montaj.