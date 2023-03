Oscar 2023. Cine e Michelle Yeoh, prima asiatică din istorie desemnată Cea mai bună actriță. „Merităm un loc la «masă»“ FOTO

Protagonista peliculei „Everything Everywhere All at Once“ este prima femeie de origine asiatică care a câștigat această categorie în istoria de 95 de ani a galei.

Născută în Malaysia, Michelle Yeoh a devenit la 60 de ani prima asiatică ce a reușit să câștige un premiu Oscar la categoria Cea mai bună actriță în rol principal. Ea a reușit această performanță după o carieră de patru decenii. Apreciată pentru faptul că și-a făcut mereu propriile cascadorii, este considerată una dintre cele mai bune actrițe din filme de acțiune.

Michelle Yeoh Choo-Kheng s-a născut în orașul Ipoh din Malaysia, pe 6 august 1962. În perioada adolescenței, s-a mutat la Londra împreună cu părinții săi și a studiat baletul la Academia Regală de Dans. După o scurtă carieră de dansatoare, a câștigat trofeul Miss Malaysia.

Prima sa apariție la TV a fost în 1984, într-o reclamă în care a jucat alături de Jackie Chan. Din 1985 a început să joace în filme de acțiune realizate în Hong Kong și China, unde a devenit rapid un star. Nu are nicio nicio pregătire în domeniul artelor marțiale, dar se folosește de experiența sa ca dansatoare pentru a-și face singură toate cascadoriile.

Și-a făcut debutul la Hollywood în 1997, în producția de succes „Tomorrow Never Dies“ (din seria James Bond), dar a jucat și în alte pelicule celebre, printre care „Tigru și dragon“ și „Memoriile unei gheișe“.

→ Imaginea 1/7: Michelle Yeoh și Jamie Lee Curtis Oscar 2023 profimedia 0762325652 jpg

În „Everything Everywhere All at Once“, filmul care i-a adus premiul Oscar, joacă rolul unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care trece prin criza vârstei de mijloc. Afacerea ei, o spălătorie, este în pragul falimetului, căsnicia sa este în pericol să se destrame, iar relația cu fiica ei este plină de probleme. Evelyn duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

„Dedic acest trofeu mamei mele, tuturor mamelor din lume, pentru că ele sunt cu adevărat supereroi și fără ele niciunul dintre noi nu ar fi aici în seara asta“, a continuat Yeoh.

„În seara asta am spart gheața. Acest premiu este pentru comunitatea asiatică, pentru oricine a fost etichetat ca minoritate. Merităm să fim văzuți. Merităm să avem șanse egale să avem un loc la «masă». Asta este tot ce cerem. Oferiți-ne această oportunitate, lăsați-ne să dovedim că merităm“, a spus aceasta în culise, după câștigarea trofeului, potrivit The Hollywood Reporter.