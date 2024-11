Replica primită de Mihai Bendeac după ce a spus despre covoarele cumpărate de pe Temu că sunt niște „cârpe”

Mihai Bendeac a comandat două covoare pe celebrul site de cumpărături online, Temu, iar reprezentanții s-au autosesizat și i-au dat replică actorului care s-a plâns de calitatea produselor în mediul online.

Mihai Bendeac a cumpărat doă covoare de pe un cunoscyt site, Temu. Pe unul a plătit 180 de lei, iar celălalt a costat 240 de lei.

”Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site. Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează ceva mai mult. Eu am uitat complet de această comandă, dar la un moment dat am intrat pe mail. M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazahstan”, a scris Mihai Bendeac, pe Instagram.

Acesta a menționat că covoarele i-au venit după aproximativ două luni și că trebuie să le ridice de la easybox.

„Când am deschis pachetul ăla, erau efectiv niște cârpe”, potrivit libertatea.ro.

În urma acestei afirmații, Bendeac a primit o replică din partea site-ului.

. „Am dori să vă împărtășim poziția noastră cu privire la problemele abordate. Considerăm că este important să prezentăm o perspectivă echilibrată și luăm foarte în serios acuzațiile menționate în articol. Prin urmare, dorim să oferim informații suplimentare care ar putea clarifica acuzațiile în cauză”, a menționat echipa Temu.

Compania a explicat că persoanele nemulțumite de articolele primite au dreptul de a face retur în decursul a 90 de zile cu restituirea sumei cheltuite.