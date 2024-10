Rapperul american Eminem va deveni bunic. Cum a anunțat „Slim Shady” veștile fericite

În cel mai nou videoclip pentru noul său single „Temporary”, Eminem dezvăluie că va deveni bunic, în cadrul unui montaj emoționant, compus din imagini vechi cu fiica sa.

Piesa, inclusă pe cel mai recent album al rapperului, „The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)”, este dedicată fiicei sale, Hailie Jade, care își surprinde tatăl la sfârșitul videoclipului, oferindu-i un tricou pe care scrie „Grandpa” (n.r. - Bunic) cu numărul unu pe el și o fotografie cu ecografia ei.

Videoclipul în sine este un montaj de imagini cu Eminem și Hailie împreună de-a lungul anilor, intercalate cu imagini de la nunta ei din mai. În clip, el își stăpânește lacrimile când o vede pentru prima dată în rochia ded mireasă și dansează cu ea în timp ce invitații se uitau la ei.

Hailie însăși și-a sărbătorit sarcina anunțând-o pe Instagram, postând fotografii alături de soțul ei cu descrierea: „Mom & dad est. 2025.” Ea și-a cunoscut inițial soțul, Evan McClintock în timp ce studiau la Michigan State University în 2016.

Melodia „Temporary”, cu Skylar Grey, este unul dintre cele două cântece de pe «The Death of Slim Shady» care este dedicat copiilor săi. „Somebody Save Me”, un alt single de pe proiect, care îl include pe Jelly Roll, este o scuză adresată copiilor săi pentru neajunsurile sale ca tată.

Cel de-al 12-lea album al lui Eminem a fost lansat în iulie, după o lansare care a inclus single-urile „Houdini” și „Tobey” cu Big Sean și Babytron. Proiectul a debutat pe locul 1 în Billboard 200, iar recent a revenit în top 10 după lansarea „Expanded Mourner's Edition”.