Eminem și Dolly Parton, incluși în „Rock and Roll Hall of Fame“ | VIDEO

Lumea muzicii se pregăteşte să-i celebreze sâmbătă pe noii membri ai "Rock and Roll Hall of Fame", celebrul panteon al muzicii rock, printre aceştia numărându-se rapperul Eminem şi legenda muzicii country Dolly Parton, relatează AFP.

Grupul pop rock Eurythmics, compozitorul şi cântăreţul Lionel Richie, britanicii din trupa Duran Duran, muziciana Carly Simon şi duo-ul rock format din Pat Benatar şi Neil Giraldo fac parte dintre cei care vor fi onoraţi în cadrul unui concert de gală organizat la Los Angeles.

Prestigioasa instituţie din Cleveland nu a fost niciodată rezervată exclusiv rock-ului şi este deschisă, încă de la înfiinţarea sa, în 1986, către alte genuri muzicale: soul, blues, R&B, folk, country sau rap.

Dolly Parton, în vârstă de 76 de ani, a cerut iniţial ca numele ei să fie eliminat din selecţie, neavând "sentimentul că ar fi meritat această nominalizare".

Însă, templul rock and roll-ului a salutat "cariera sa de pionierat în compoziţie, vocea remarcabilă, strălucirea teatrală, talentul în afaceri şi acţiunile umanitare" a lui Dolly Parton, "icoana adorată" a americanilor, subliniind că ea îşi merită pe deplin locul.

"Am simţit că îmi voi însuşi ceva pe care probabil altcineva îl merită mai mult decât mine, pentru că nu m-am gândit niciodată la mine ca la un artist rock", a spus interpreta melodiilor "Jolene" şi "I Will Always Love You".

Eminem şi-a făcut o intrare fulgeratoare în lumea rap-ului în anii 1990 cu albumul său "The Slim Shady LP", care include hitul "My Name Is", cu umor negru şi provocator.

El se va alătura astfel rapperilor Jay-Z, Tupac, Ice Cube şi Grandmaster Flash, precum şi fidelului său producător şi mentor Dr Dre, în celebrul panteon al muzicii.

Lionel Richie, celebrul interpret al melodiilor de dragoste "All Night Long" şi "Hello", dar şi Eurythmics - un duo format din Annie Lennox şi Dave Stewart - primesc această onoare după ce au fost deja incluşi în Hall of Fame al compozitorilor.

Trupa Duran Duran va profita de concertul de duminică pentru o nouă reuniune cu foştii chitarişti Andy Taylor şi Warren Cuccurullo.

Cuplul şi duo-ul Pat Benatar şi Neil Giraldo, celebru în anii 1980 cu hituri precum "Hit Me With Your Best Shot", este de asemenea recompensat pentru întreaga carieră.