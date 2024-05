Hailie Jade Scott, fiica lui Eminem, s-a căsătorit. Cum a arătat marele eveniment: „M-am trezit soție” FOTO

Fiica cunoscutului rapper Eminem, Hailie Jade Scott, și-a pus pirostriile. Tânăra de 28 de ani s-a căsătorit cu Evan McClintock sâmbătă, 18 mai, în orașul Battle Creek, Michigan, relatează TMZ.

În acest sens, Eminem și-a făcut ordine în dulap și a decis să îmbrace un smoching.

Potrivit sursei citate, ceremonia a fost una modestă, cu prieteni apropiați și familie. Totuși, de la marele evenimente nu au lipsit nici vedetele. Se spune că 50 Cent, Dr. Dre și Jimmy Lovine s-au numărat printre invitați.

De asemenea, ceremonia a avut loc la Greencrest Manor.

Hailie Jade Scott și Evan McClintock formează un cuplu din anul 2016, iar în luna februarie a anului trecut bărbatul și-a luat inima în dinți și a cerut-o pe fiica lui Eminem în căsătorie. Tânăra a fost menționată în nenumărate cântece ale tatălui său.

Fericitul anunț a fost făcut chiar de fiica lui Eminem. Ea a publicat luni, 20 mai, o serie de fotografii de la nuntă pe contul său de Instagram.

„M-am trezit soție săptămâna asta”, se arată în postarea cu pricina. „Nu ne-am fi putut dori o petrecere de weekend mai bună și mai frumoasă. Au curs atât de multe lacrimi de fericire, am râs și am zâmbit și am simțit atât de multă dragoste. Evan și cu mine suntem recunoscători pentru întreaga familie și prietenii care au călătorit pentru a ne susține și pentru a face parte din acest nou capitol al vieții noastre ca soț și soție."