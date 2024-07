Prodanca, Alexa și pumnul încasat în plină figură: „Mă felicit pentru asta” VIDEO

Scandalul care a șocat România, în 2019, între impresara Anamaria Prodan (51 de ani) și antrenorul Dan Alexa (44 de ani) capătă noi dimensiuni. La cinci ani distanță de momentul în care a fost lovit cu pumnul în plină figură, Alexa își amintește cu amărăciune de acele clipe și de impactul pe care l-au avut asupra carierei sale.

Fostul antrenor al Astrei Giurgiu a mărturisit, într-un interviu recent acordat la podcastul lui Viorel Grigoroiu, că incidentul l-a afectat profund, în special la nivelul percepției publice.

„Eu cred că am făcut foarte bine ce am făcut! Sincer, am făcut bine că nu am ripostat! Și mă felicit pentru asta! Impactul evenimentului a fost foarte mare. Au fost păreri și păreri, tâmpenii din alea: trebuia să dai, trebuia s-o omori! Alții ziceau bine au făcut! Foarte multe discuții, și normale după ceea ce s-a întâmplat!”, a spus Dan Alexa, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.

Deși multe voci au speculat că motivul pumnului dat de impresară ar fi fost o criză de gelozie, atât Alexa, cât și Prodan au negat vehement aceste afirmații. Cu toate acestea, subiectul a continuat să stârnească numeroase discuții în spațiul public.

Anamaria Prodan a revenit și ea în atenția presei, cu noi declarații despre acest episod. Impresara a ținut să sublinieze faptul că nu tolerează să fie etichetată drept "amantă" și a criticat dur atitudinea unor jurnaliști.

„Luați exemplu de la Dan Alexa, învățați pentru că aveți acasă fetițe, băieți și trebuie să le dați o educație. Dacă acești jurnaliști repetă la infinit o poveste în care eu am dat dovadă de înțelegere și am tăcut din gură pentru că puteam să-i dau în judecată pe toți până le luăm și sufletul din ei. Nu ai cum să filmezi în incinta unei case, nu spațiu public, jurnaliștii nu aveau ce să caute. La noi în țară totul e o presupunere, aici s-a ajuns datorită acestor știri, datorită acestor răutăți. Dacă mai aud de amanta, amantul, va fi rău”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click.

În același timp, Prodan a adresat și un mesaj lui Dan Alexa, pe care l-a elogiat pentru reacția sa și pentru educația primită.

„Faceți un monument să se numească Dan Alexa, monumentul educației și al bunului simț. Eu îl cunosc pe Dan Alexa și acest incident, dacă s-ar repeta cu încă 100 de femei, niciodată nu ar ridică mâna să dea înapoi. Asta e educația pe care mama lui i-a dat-o. Cei care au ieșit după acest incident au ieșit și s-au bucurat, ăștia sunt niște purtători ilegali de creier fără educație. Luați exemplu de la Dan Alexa, îi mulțumesc din suflet pentru ce s-a întâmplat în acel moment și cum a reacționat”, a mai spus Anamaria Prodan.

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa rămâne unul dintre cele mai mediatizate evenimente din sportul românesc.