 Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro | adevarul.ro
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Video Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro

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Onorariile artiștilor români pentru concertele de Revelion au ajuns la sume impresionante, iar unele vedete preferă să cânte în străinătate, unde ofertele sunt mai avantajoase financiar. Smiley și Alex Velea se numără printre cei mai scumpi artiști, în timp ce alți cântăreți solicită câteva mii de euro pentru un singur program.

Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi
Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi Foto: sursa: Pixabay

Unul dintre cei care au ales să petreacă Revelionul peste hotare este Mihai Trăistariu. După 11 ani în care a susținut concerte în stațiunile de pe Valea Prahovei, artistul a decis să schimbe destinația și să meargă la Chișinău.

„Anul acesta am ales altceva! Am făcut o schimbare de decor. Nu mai cânt pe Valea Prahovei. Eu aveam în fiecare an, de 11 ani, concerte în lanț pe Valea Prahovei: la Predeal, Sinaia, Bușteni, toată zona aia, Azuga, și le roteam. Aveam și în Brașov”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!.

Artistul a explicat că a primit mai multe oferte, atât din țară, cât și din străinătate, iar propunerea venită din Republica Moldova l-a convins și prin remunerație.

Mihai Trăistariu va cânta la Chișinău
Mihai Trăistariu va cânta la Chișinău Foto: FB

„Prețul meu dintotdeauna de Revelion e de 1.500 de euro, acesta e tariful meu, dar o să cânt mai multe programe și probabil o să mai leg cu 2-3 restaurante, că o să se adune ceva bănuți”, a mai spus cântărețul.

Smiley și Alex Velea cer 38.000 de euro pentru un show împreună

La polul opus se află Smiley și Alex Velea, ale căror onorarii se numără printre cele mai ridicate din showbizul românesc. Cei care își doresc să îi aibă pe amândoi la același eveniment trebuie să pregătească aproximativ 38.000 de euro.

Pentru concertele susținute în străinătate, cei doi solicită și condiții speciale de transport și cazare, respectiv bilete de avion la clasa VIP și cazare la un hotel de minimum patru stele.

Alex Velea poate fi contractat și separat. Pentru un program de 45 de minute, artistul cere 6.500 de euro dacă evenimentul are loc într-un club și 7.000 de euro pentru o petrecere privată. În cazul concertelor organizate pentru românii din diaspora, onorariul ajunge la 8.000 de euro.

Potrivit sursei citate, și artiștii din zona muzicii de petrecere au tarife consistente. Bogdan de la Ploiești solicită între 11.000 și 13.000 de euro pentru un concert într-un club, în timp ce pentru un eveniment în aer liber onorariul este de aproximativ 12.000 de euro.

Jean de la Craiova cere între 5.500 și 8.500 de euro pentru aparițiile sale, atât în cluburi, cât și la evenimentele organizate în aer liber.

Amna și Ruby, tarife de câteva mii de euro

Printre artistele cu onorarii mai accesibile se numără Amna și Ruby. Pentru un program de 45 de minute, Amna solicită 5.000 de euro, sumă care include și prestația trupei și a dansatoarelor. Dacă este vorba despre două programe de câte 45 de minute, tariful crește la 7.500 de euro.

Ruby are printre cele mai mici tarife
Ruby are printre cele mai mici tarife Foto: arhivă, adevărul

Ruby cere 4.000 de euro pentru un concert într-un club, în timp ce pentru spectacolele în aer liber onorariul ajunge la 4.500 de euro.

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