Jude Law, despre rolul „ticălosului“ din „Peter Pan & Wendy“: „Am fost ani de zile Căpitanul Hook, prin casă, pentru fiul meu“ VIDEO

„Adevărul“ a participat la o conferință de presă în care Jude Law a vorbit despre munca la acest nou film Disney + și ce l-a inspirat pentru rolul piratului Hook.

Noua ecranizare a celebrei povești cu Pater Pan are azi premiera pe platforma Disney+, iar Jude Law este personajul negativ.

„Peter Pan & Wendy“, un film original Disney+, este noua adaptare a romanului cu același nume scris de dramaturgul scoțian J. M. Barrie și publicat în 1911. Regizată de David Lowery, pelicula pune într-o nouă lumină povestea clasică, așa cum a declarat regizorul.

„Adevărul“ a participat la o conferință de presă în care Jude Law și David Lowery au vorbit despre munca la acest film, cum s-a născut povestea și ce i-a inspirat.

„Mi-am dat seama nu numai că mai sunt multe de descoperit în această poveste, dar sunt atât de multe lucruri care nu au fost niciodată văzute pe ecran, până acum. Știu, nu putem reinventa roata, dar trebuie să oferim oamenilor un film cu Peter Pan și Wendy așa cum îi știu, dar, totodată, să-i prezentăm într-o lumină nouă“, a declarat regizorul.

Jude Law a fost „ticălosul“ din acest film și a a avut niște „pantofi“ mari de încălțat, dacă luăm în considerare rolul iconic al celebrului pirat făcut de Dustin Hoffman în celebrul „Hook“ (1991, regizat de Steven Sielberg). Însă a dezvăluit cum a adăugat noi valențe acestui personaj, fiind inspirat chiar de fiul său.

„David mi-a dat șansa să înțeleg ce l-a făcut un răufăcător, dar și ă descopăr latura lui umană, din în poveste, iar asta e grozav un actor. Nu are rost să-l joci doar pe băiatul rău, eu spun mereu: tipul cel rău crede că el e corect, crede că el este eroul și că toți ceilalți sunt băieții răi. M-am întors la carte și, cu toate că Hook apare doar în câteva capitole, este descris foarte bine. Așa că știam că trebuie să fie într-adevăr înfricoșător.

Îmi amintesc că, în copilărie, credeam că e foarte foarte amuzant, asta e amintirea mea despre Hook. Dar, pe când fiul meu cel mare avea patru sau cinci ani, îl iubea pe Peter Pan, așa că l-am jucat pe Hook, prin casă, ani de zile. Mi-am adus minte de asta brusc, când am ajuns brusc să-l interpretez în film. Am insistat să folosim cuvintele „pește cod“ pentru că fiul meu iubea «insulta» aceasta și striga mereu: «Ești un pește cod!» (râde – n.r.)“, a dezvăluit actorul în conferința de presă.

→ Imaginea 1/4: Jude Law Peter Pan & Wendy JPG

Pe lângă Jude Law, filmul îi are în distribuție pe Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy) și Yara Shahidi (Tinkerbell). Iar într-o eră în care și cinematografia se basează pe AI și CGI (Computer Generated Imagery/Imagini generate pe calculator – n.r.), regizorul David Lowery a ales pentru magicul tărâm Neverland peisaje superbe din Scoția, Irlanda și Canada.

„Nu-mi place să folosesc cuvintele «cu picioarele pe pământ», pentru că este un film despre copii care zboară, dar am vrut să simt că Neverland e un un loc în care poți să ajungi cu adevărat, nu CGI. Și m-am gândit la toate peisajele care m-au atras când eram mai tânăr. Am filmat în Scoția, Irlanda, Newfoundland (Canada – n.r.), Insulele Feroe pentru a crea Neverland, o versiune a Neverland pe care nu am mai văzut-o până acum. Nu e un Neverland tropical, hawaian, al generațiilor trecute, aceasta este o versiune îndrăzneață și uluitoare a Neverland“, a mai spus regizorul în conferința de presă.

Filmul „Peter Pan & Wendy” o prezintă pe Wendy Darling, o tânără căreia îi e frică să lase în urmă casa în care a crescut şi care îl întâlneşte pe Peter Pan, un băiat care nu vrea să crească. Împreună cu fraţii ei şi mica zână Clopoţica, ea călătoreşte alături de Peter în magica Ţară de Nicăieri. Acolo îl întâlneşte pe maleficul pirat Căpitanul Hook şi are parte de o aventură care îi va schimba viaţa pentru totdeauna.