Kalizma, iahtul pe care s-au iubit Elizabeth Taylor și Richard Burton: „Visez să nu ne mai întoarcem niciodată pe uscat“ FOTO

Ambarcațiunea de lux, un cadou al actorului pentru soția sa, a fost ani de zile casa plutitoare a celor două staruri hollywoodiene și locul unor petreceri de neuitat.

„Am făcut ceva care frizează moralul. I-am cumpărat lui Elizabeth avionul cu care am zburat ieri. A costat 960.000 de dolari. Nu i-a displăcut“, scria Richard Burton în jurnalul său, în 1967. În același an, îndrăgostit nebunește de soția sa, actorul i-a mai dăruit o „bijuterie“: iahtul Kalizma.

Cuplul hollywoodian a fost foarte atașat de această ambarcațiune, pe care, inițial, a închiriat-o în mai 1967, pentru a naviga în apropiere de Portofino. Pe-atunci, iahtul se numea Odysseia. Până la finalul anului, Richard Burton cumpărase deja iahtul și i l-a făcut cadou soției sale, care tocmai câștigase un Oscar pentru rolul din filmul „Cui i-e frică de Virginia Woolf?“. Ulterior, nava a fost botezată Kalizma, un acronim derivat din numele celor trei fiice ale cuplului: Kate, Liza și Maria.

Presa vremii a relatat că Burton a plătit 220.000 de dolari pentru ambarcațiune și încă de două ori pe-atât pentru recondiționarea ei. Apoi, iahtul a fost decorat cu o colecție de obiecte rare de artă, printre care lucrări ale pictorilor Monet, Van Gogh și Picasso.

Kalizma a ocupat un loc special în viețile celor doi actori, fiind casa lor plutitoare în mai multe perioade. „Visez să trăiesc cu Elizabeth pe Kalizma, să nu ne mai întoarcem niciodată pe uscat“, mărturisea Burton.

La bordul bijuteriei plutitoare Kalizma, Richard Burton i-a oferit lui Elizabeth Taylor două dintre cele mai cunoscute bijuterii din lume. În 1968, ea a primit diamantul Krupp de 33,19 carate, cunoscut sub numele de diamantul Elizabeth Taylor. În 1969, Burton a cumpărat faimosul diamant Cartier, de 69,42 de carate (cu prețul record de 1,1 milioane de dolari). Diamantul, numit ulterior Taylor-Burton, i-a fost trimis divei hollywoodiene la bordul Kalizma, ancorat la Port Hercules, în Monaco.

Taylor și Burton erau cele mai mari staruri ale epocii lor, astfel că, prin extensie, Kalizma și-a dobândit propriul renume, ajungând să depășească în popularitate, în anii ʼ60-ʼ70, iahtul Christina O, deținut de magnatul grec Aristotel Onassis. Kalizma a fost nu numai căminul celor doi, ci și locul une dădeau petreceri grandioase, la care participau actori și scriitori celebri, precum Rex Harrison și Tennessee Williams, dar și membri ai unor familii regale, precum Prințul Rainier și Grace de Monaco.

→ Imaginea 1/7: Iaht Kalizma Foto Kalizma com JPG

Însă povestea iahtului a început cu mult înainte de a deveni proprietatea cuplului hollywoodian și continuă și azi. Nava a fost costruită în 1906, era un iaht de lux care se numea Minona și care aparținea omului de afaceri scoțian Robert Stewart. Acesta avea nevoie de o ambarcațiune deopotrivă luxoasă și rezistentă, pentru a călători între proprietățile sale de pe coasta de nord-vest a Scoției. Iahtul a servit în cele două Războaie Mondiale, ca navă a Marinei Regale Britanice.

După cele două războaie, Minona a revenit la destinația sa inițială, aceea de iaht privat de lux. A fost redenumită Cortynia în 1947, apoi Oddyseia, înainte de a fi achiziționată de Richard Burton.

După anii 1970, Kalizma a avut mai mulți proprietari, dar a ajuns într-o stare de degradare avansată. În 2019, iahtul a fost achiziționat de milionarul indian Shirish Saraf și a trecut printr-o restaurare complexă, în 2020. În aprilie 2023, Kalizma a fost implicat într-un incident cu focuri de armă în Golful Aden, după ce echipajul navei ar fi confundat Garda de Coastă yemenită cu pirați.