Jennifer Lopez și Ben Affleck, soți la cuțite! Actorul pare că se află într-un „turneu al nefericirii”

A început numărătoarea inversă până la divorț? Așa pare de fiecare dată când îl vedem pe actor spumegând de furie sau dându-și plictisit ochii peste cap în prezența soției sale.

Nepotrivire de caracter. Asta ar trebui să scrie pe certificatul de căsătorie al lui Bennifer, pentru că mariajul lor scoate la iveală diferențele evidente dintre cele două staruri. Ea strălucește în lumina reflectoarelor, în timp ce el se usucă pe dinăuntru de fiecare dată când paparazzii îl prind în cadru. E limpede că cele două contraste s-au atras în 2021, când au redevenit un cuplu, la fel de mult ca acum 20 de ani, când s-au îndrăgostit reciproc pentru prima dată. Dar întrebarea de pe buzele tuturor acum, la nici un an de la nuntă, este dacă chimia dintre ei e suficientă pentru ca mariajul lor să dăinuie o viață întreagă. Sau Ben Affleck (50) va compromite definitiv idila lui cu Jennifer Lopez (53)?

Încă din februarie, când și-a însoțit soția la gala Grammy și arăta complet plictisit de toată tevatura, Ben Affleck pare că se află într-un „turneu al nefericirii”, de-l vedem, la fiecare apariție publică, abătut, dezamăgit, enervat la culme. Atunci a schimbat câteva cuvinte aprige cu Jennifer, iar interacțiunea lor surprinsă live de camerele de filmat ne-a atras tuturor atenția că luna de miere s-a încheiat pentru cei doi „porumbei”. Atunci când o însoțește pe Lopez pe covorul roșu, Ben nici măcar nu se străduiește să le zâmbească celor prezenți. A făcut asta odată și i-a displăcut complet. În urmă cu aproape două decenii, când actorul și cântăreața se logodiseră pentru prima dată, Ben Affleck a intrat, de bună voie și nesilit de nimeni, în lumea glamorous a lui JLo. Și-a dat frumușel cu gel pe păr, s-a îmbrăcat ca un metrosexual asumat și i-a mângâiat la comandă posteriorul bombat al iubitei sale în videoclipul Jenny from the Block. Ce căuta câștigătorul Oscarului într-un clip muzical?!

Imaginea nu l-a avantajat deloc, iar miștourile care au urmat l-au stânjenit și mai mult. Poate chiar de-asta a rupt Bennifer logodna cu numai patru zile înainte de nuntă – Ben s-a simțit mutat de colo-colo ca un simplu pion și exploatat de portoricanca cu simț antreprenorial extrem de dezvoltat. Iar acum el și-a reluat rolul de simplu suport al poșetei soției lui, ipostază care-i zdrobește, în mod evident, spiritul. E vizibil cu ochiul liber faptul că au apărut probleme în Paradis pentru cei doi soți. Pe 10 mai, probabil că i s-a poruncit lui Ben – că doar nu s-a voluntariat! – să se prezinte frumos îmbrăcat și zâmbitor la brațul lui Jennifer Lopez, la premiera celui mai recent film al ei, The Mother. După cum ne-au obișnuit deja, cei doi amorezi au câte ceva de împărțit chiar în spațiul public. Ea încearcă să salveze aparențele și le trage câte un zâmbet fotografilor în timp ce-l pune discret la punct pe Affleck. Iar el nu se sinchisește să ascundă, măcar pentru două minute, că ceva-l deranjează.

„Ben arată tot timpul de parcă s-a săturat"

Drept dovadă că relația lor se zgâlțâie din toate încheieturile a venit scena petrecută la numai câteva ore după seara tumultoasă a celor doi soți. Pe 11 mai, starul s-a trezit din nou prost dispus și, drept urmare, i-a trântit lui Jennifer Lopez portiera mașinii imediat ce s-a urcat în ea. Gestul teatral denotă frustrarea lui evidentă în această căsnicie care ar trebui să fie, de fapt, încununarea viselor de-o viață ale ambilor parteneri. Cumva, Affleck nu vrea să-și ascundă starea proastă pe care o are tot mai des. Nu detectăm nici cel mai mic efort din partea lui de a-și ține în frâu sentimentele care clocotesc în el. Filmulețul în care celebrul actor, scenarist și regizor trântește portiera Mercedesului în care Lopez de-abia se urcase a devenit viral, spre deliciul internauților care-i taxează, pe bună dreptate, orice ieșire publică deplasată. „Arată tot timpul de parcă s-a săturat și nu-i convine nimic”, spune cineva pe Twitter, unde schimbările lui de comportament sunt comentate la foc continuu. „Poți să ai tot ce-ți dorești pe lume și tot să fii nefericit!”, a conchis altcineva.

Da, Ben e nefericit, nu mai există urmă de îndoială în acest sens, iar problemele lui o afectează vădit și pe cea de lângă el. Pe 12 mai, faimosul cuplu a fost filmat, din întâmplare, de un turist european, care, bineînțeles, a surprins alt moment tensionat între ei. Fără să-și dea seama că sunt priviți, Ben și Jen purtau o discuție aprinsă în mașină, la semafor. El gesticula amplu și îi reproșa ceva soției lui, iar Jennifer Lopez era mai tăcută, dar la fel de nemulțumită. Turistul care a vândut filmulețul celor de la DailyMail a ținut să precizeze că Affleck „era frustrat sau iritat”, în timp ce Lopez „părea tristă”.

N-a trecut nici măcar un an de când soții Affleck și-au unit destinele pe proprietatea lui de 8,9 milioane de dolari din Georgia și suntem deja martorii unor certuri conjugale cum nu ne doream să vedem între ei. În primă instanță, am zis că Ben s-a reapucat de băut de are acea deznădejde cumplită pe chip și neliniștea în suflet. Și asemenea ipoteză nu-i exclusă nici acum, având în vedere că, în 2016, după ce a încheiat turneul de promovare al filmului Batman v Superman și etala o exasperare clară în timpul interviurilor date, s-a internat într-o clinică de reabilitare. Semnele unei posibile căderi în păcat sunt prezente și acum. Însă, la fel de bine, poate fi de vină firea lui posomorâtă, ușurința cu care poate pica într-o deprimare cruntă la cel mai mic semn că ceva nu merge conform planului său.

„Pot să vând reviste, dar nu și bilete la cinematograf!”

Etern nemulțumit de alegerile făcute și de urmările acestora, Ben s-a simțit întotdeauna dator să arate lumii tot ce poate, considerându-se mereu insuficient de bun. Având o inteligență nativă, și-a ratat, totuși, șansa de a-și finaliza educația. „Mă aflu în cea mai proastă situație posibilă”, îi spunea Affleck bunului său prieten, Matt Damon, după lansarea filmului Gigli, un eșec răsunător. „Pot să vând reviste, dar nu și bilete la cinematograf!”, a continuat făcând referire la relația pe care o avea pe-atunci cu fabuloasa JLo. GQ îl numea „cel mai expus actor din lume”, iar Los Angeles Times scrisese în amănunt despre decăderea vedetei dependente de alcool și jocuri de noroc, care-și punea tot timpul la îndoială valoarea.

Ce s-a schimbat pentru el de-atunci? A rămas la fel de franc în privința percepției vieții, care, de cele mai multe ori, nu e deloc ca pe Instagram. Refuză să facă jocul PR-ilor ahtiați după publicitate și-și confruntă soția la fiecare nemulțumire ivită. Caută nod în papură sau are motive întemeiate să se revolte? „Multă lume habar n-are că el este extrem de deștept, însă se simte inconfortabil cu chestia asta și atunci se preface prost”, spunea regizorul David Fincher despre Affleck.

În ceea ce o privește pe Jennifer, ea are prioritățile setate mult mai clar. Gemenii ei, Max și Emme (15) îi ocupă mare parte din timp și suflet, cariera și imaginea ei sunt la fel de importante, iar bărbatul de lângă ea trebuie s-o susțină negreșit în toate demersurile ei. O sursă din anturajul actorului a văzut, la numai trei luni de la nunta Bennifer, ceea ce toată planeta observă acum fără prea mare efort – că Affleck se află într-o criză, fie ea existențială sau cauzată de sevraj. Și, cel mai probabil, e controlat la milimetru de mult mai ambițioasa Lopez. „Toată lumea, inclusiv Ben, știau ce presupune o căsnicie cu Jennifer Lopez, dar el nu e 100% fericit, dimpotrivă, se simte inconfortabil și pierdut. A devenit marioneta ei!”, ne alarmează apropiatul actorului. „Bietul om parcă e pe punctul de-a izbucni în lacrimi tot timpul! Nu s-a plâns cu nimic la Jen, pentru că știe că, dacă îi cere acesteia o mică pauză, n-o s-o primească”, a continuat sursa pe același ton îngrijorător. Așadar, mariajul Bennifer încotro, după toate aceste episoade care prevestesc un dezastru conjugal?

