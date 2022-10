Jamie Oliver, mărturii despre lupta cu dislexia

Celebrul bucătar britanic a vorbit duminică fanilor despre lupta sa "frustrantă" cu dislexia într-o postare lungă pe Instagram, informează luni site-ul publicaţiei Daily Mail.

În vârstă de 47 de ani, Jamie Oliver s-a luptat cu această afecţiune, alături de ADHD, încă din şcoala primară - vorbind adesea despre modul în care a reuşit să le facă faţă de-a lungul vieţii.

Într-o postare adresată celor 9,2 milioane de urmăritori ai săi, faimosul bucătar a explicat că s-a "împăcat" cu faptul că nu învaţă la fel ca alţii - lăsând în urmă resentimentele faţă de şcoală.

"Pe vremuri, la şcoală, eram foarte frustrat şi resentimentar faţă de şcoală ca instituţie, însă de-a lungul anilor am ajuns să accept faptul că nu învăţ în acelaşi mod ca majoritatea oamenilor nu ca pe un eşec, ci ca pe o oportunitate", a explicat el.

"Iată-mă la 46 de ani, am scris 26 de cărţi, (fiind) aparent unul dintre cei mai publicaţi autori de pe planetă? Nu, nu mă dau mare, sunt la fel de şocat ca voi... dar nu am scris niciodată fizic un cuvânt!!! Obişnuiam să-mi scriu cărţile pe un dictafon şi când mi-am permis să angajez un editor, îi dictam şi aşa lucrez, dar este mai complicat decât atât pentru că sunt uşor de distras, iar ziua mea de lucru trebuie să fie structurată astfel încât să mă menţin învigorat şi să am grijă să nu mă plictisesc = să adorm", a detaliat vedeta.

Jamie şi-a încheiat postatea explicând că a făcut aceste mărturisiri deoarece mulţi dintre noi nu suntem educaţi pentru a accepta eşecurile.