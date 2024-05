INTERVIU Connect-R, despre Red Bull SoundClash: „Când muzica e prea bună, publicul se comasează“

Pe 23 mai, la Romexpo, Connect-R se va duela în fața publicului cu Șuie Paparude, la Red Bull SoundClash, un eveniment ajuns la cea de-a șasea ediție.

„Weekend Adevărul“: Cum ți se pare evenimentul Red Bull SoundClash?

Connect-R: E mișto. Ne pune în starea de creație. Mă bucur atunci când eu și echipa mea avem o provocare. Mă văd cu băieții și facem lucruri frumoase. Am urmărit edițiile precedente și cumva îmi așteptam rândul.

Cum ți se pare adversarul tău muzical?

E o trupă legendară. Mă bucur că particip împotriva lor. Au o disciplină și o conduită care îmi plac, și au fost curajoși mereu.

Și tu și Șuie sunteți două entități muzicale cu vechime de peste 30 de ani în industria muzicală. Cum ți se pare selecția?

E ciudățică, pentru că eu și echipa mea suntem mai mainstream un pic. Dacă e să comparăm cu ce s-a întâmplat în primăvara acestui an în SUA, cu dissurile (n.r. – melodii menite să atace un alt artist, abreviat din englezescul dissrespect) dintre Kendrick Lamar și Drake, eu mă asemăn mai mult cu Drake (râde). Kendrick e mai rap, pe când Drake e și muzical. Eu mă consider mai versatil și, la fel ca el, am vrut să-mi bag nasul pe scena muzicii pop. Dar vin din rap.

Simți că este și un battle al MC-iilor? Connect-R versus Junkyard?

Cu tot respectul, eu am avut battle-uri cu rapperi cunoscuți în underground. Unul rămas în istorie a fost cu Omu Gnom, pe atunci membru RapArta. Se zice că eu aș fi pierdut atunci. S-a petrecut în contextul unui concert de-ale lui raku care nu mai voia să se continue battle-ul, și a rămas ca și cum aș fi pierdut eu. Am avut battle-uri cu Deliric, cu Doc, cu Vlad Dobrescu. Nu o să uit niciodată ziua lui DJ Swamp (n.r. – fostul DJ B.U.G. Mafia). Acum, dacă lumea vrea să creadă că e și un battle al MC-iilor, n-am o problemă (râde).

Crezi că va fi și un clash între publicul tău și cel al lui Șuie?

Când muzica e prea bună, de la o scenă la alta, atunci când un moment te izbește tare, publicul se comasează. Adu-ți aminte momentul când Spike l-a adus pe Adi Minune pe scenă (n.r. – SoundClash, 2022) împotriva Irinei Rimes. Publicul a devenit un singur corp.