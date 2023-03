Gina Pistol, devastată după ce a postat, din greșeală, o poză cu chipul fiicei sale. „Regret amarnic“

Vedeta Antenei 1 a făcut publică prima imagine cu chipul micuței Josephine, însă a realizat abia după ce a postat fotografia. Acum regretă enorm.

Micuța Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, a împlinit de curând doi ani. Chiar dacă cei doi au mai împărtășit cu fanii, în rețelele sociale, câteva fotografii luate din anumite unghiuri, nu au postat niciodată imagini cu chipul fetiței.

Până acum, cei doi au evitat acest lucru, pentru că nu vor să-și expună copilul în social media, chiar dacă unii fani cer cu insistență acest lucru.

Spre surprinderea tuturor, Gina a postat o fotografie cu fetița sa, ținută pe umeri de Smiley, în care chipul micuței se vede clar. Vedeta a realizat abia mai târziu că a publicat, din greșeală, această fotografie și a șters-o, însă era tardiv, căci poza fusese redistribuită în mediul online.

Gina Pistol regretă enorm acest moment de neatenție, după cum a spus, cu ochii în lacrimi, într-un clip postat în Instastory.

„Îmi dă fiică-mea întruna șervețele, pentru că de vreo 10 minute plâng întruna. Plâng pentru că am făcut o greșeală, pe care o regret amarnic. Îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele.

Am postat acea poză din greșeală și preț de câteva minute a fost pe Instagram. Apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blurați chipul copilului, pentru că încă nu consider că este pregătită să apară pe platformele online și în publicații“, a spus prezentatoarea „Chefi la cuțite“.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în urmă cu doi ani, pe 9 martie. Recent, Gina Pistol a declarat că se retrage din televiziune pentru a se dedica familiei și pentru a se ocupa de creșterea micuței Josephine.