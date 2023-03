Gina Pistol, reacție după zvonurile privind mutarea la Pro TV

În urmă cu o lună, Gina Pistol reușea să surprindă pe toată lumea când a luat decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor și a pune pe pauză cariera profesională. Anunțul venea după șapte ani de colaborare cu Antena 1.

Imediat au apărut și zvonurile că vedeta s-ar muta la postul rival, Pro TV.

Se pare că obiectivele din viața Ginei Pistol s-au schimbat radical de când o are pe micuța Jonephine, deoarece aceasta a pus cariera pe un loc secund, iar viața de familie pe primul loc, lucru pe care, evident, nu îl regretă. Contactată de Click!, Gina Pistol a explicat în detaliu decizia sa de a renunța, momentan la lumina reflectoarelor. De asemenea, Gina a lămurit totul cu privire la „plecarea” la Pro TV, spunând că nu este nimic adevărat și că nu se pune problema de așa ceva.

Gina Pistol, decizie tranșantă

„Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destui de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineințeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO-TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru Click!.

Partenera de viață a lui Smiley anunța în urmă cu o lună, pe pagina sa de Instagram, retragerea sa temporară din emisiuni și le explica fanilor prin ce frământări trece ea. De asemenea, găsiți pe Click! continuarea declarațiilro făcute de vedeta Antena 1 și ce părere are despre plecarea ei la alt post.

