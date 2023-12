Fosta echipă a juraților de la „Chefi la cuțite” se întoarce. Unde pot fi văzuți: „Ne gândim să facem ceva împreună”

Fosta echipă a juraților de la „Chefi la cuțite” revine în atenție. Florin Dumitrescu a vorbit despre planurile pe care le are alături de colegii săi: Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, după plecarea de la Antena 1.

Florin Dumitrescu a transmis un mesaj scurt pe pagina sa de Instagram în care a menționat că el și colegii săi vor putea fi urmăriți în mediul online, scrie click.ro.

Pentru a pune punct speculațiilor privind motivul plecării de la Antena 1, fostul jurat a spus că, sub nicio formă, nu a fost vorba de bani.

„Nu a fost vorba de bani! Deloc! Cine spune că a fost vorba de bani, minte! Când se va putea discuta subiectul, îl voi discuta. Voi fi online. Ne gândim să facem ceva împreună în online. Dar, momentan, vrem să nu ne mai vedem o perioadă. Eu îi tot propun, dar nici nu găsesc fonduri pentru a face ceea ce îmi doresc și nici nu aș vrea să îmi sacrific familia pentru un restaurant al meu. Este nevoie de multă implicare. Prefer să gătesc pentru cine private, cine speciale pentru clienții unor restaurante deja în piață și, de ce nu, evenimente mari publice”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram.

Cine vine la „Chefi la cuțite”, după ce Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au plecat

Chiar înainte de începerea filmărilor pentru sezonul cu 13 la „Chefi la cuțite“, cei trei jurați ai show-ului– Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu – au părăsit emisiunea, pe motiv că ar fi obosiți.

Cătălin, fiul lui Romică Țociu, a prins gustul televiziunii. Dacă la început a acceptat cu greu să meargă alături de tatăl său, îndrăgitul actor Romică Țociu, în aventura „ America Express”, odată întors din competiția mai mult decât dură, Cătălin a bătut palma cu Antena 1 pentru un alt proiect de anvergură în televiziune.

Prezent la podcastul Giuliei Anghelescu alături de tatăl său, Cătălin Țociu a anunțat că va apărea la „ Chefi la cuțite”, emisiune de la care au dat bir cu fugiții, recent, cei trei chefi prezentatori, Cătălin Scărlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Voi apărea la Chefi la cuțite! Am fost în America Express, cum să nu mă duc și la Chefi la cuțite? Păi, asta cu chefii e pistol cu apă pentru mine după ce am fost la America Express!

Mi-a plăcut enorm la America Express, doar că trebuie să recunosc că mi-am luat puțină țeapă. Nu e nimic din ce se vede la tv, dar nimic!“, a dezvăluit fiul lui Romică Țociu, in podcastul Badassmom.

Cătălin (26 de ani) este pasionat de bucatarie de mic, iar pizza este preparatul în care excelează.

„Eu am avut pasiunea asta de mic, dar fiind un tip timid mi s-a părut o responsabilitate mare să intru într-o bucătărie să faci mâncare, să o livrezi unei persoane și să o consume acea persoană.

Am început ușor-ușor, am făcut scoala de pizza, am lucrat și am văzut că e bine. Copiilor mei le place cel mai mult pizza făcută de mine”, a mai spus acesta.

Romică Țociu (61 de ani) vrea ca fiul lui să-l concureze pe Cătălin Scărlatescu și să ajungă chiar în juriul de la “Chefi la cuțite”.