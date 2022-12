Florin Piersic, despre relația cu fiul său: „Am fost tatăl lui întotdeauna și așa va rămâne toată viața mea!“

Îndrăgitul Florin Piersic a lămurit incidentul în care fiul său a spus că nu au o relație prea bună din cauza unor momente neplăcute din trecut. Marele actor a mărturisit că băiatul său este un actor extraordinar de talentat.

În urma declarațiilor fiului său, Florin Piersic a lămurit cum stau lucrurile între ei. Florin Piersic Junior a menționat că în relația cu tatăl său se simte o tensiune provenită de pe urma câtorva momente cheie, anmunță libertatea.

În podcastul lui Mihai Morar, marele actor a făcut precizări în care își contrazice fiul.

"Nu e nicio suferință, cum să nu am relație cu el. Dar cum să nu am eu cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult. Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr”, a spus Florin Piersic despre relația cu fiul său.

Acuzații la adresa tatălui

Aceste afirmații ale lui Florin Piersic vin după ce Florin Piersic Jr. a spus în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, că ruptura dintre cei doi s-a produs treptat.

”Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie.

El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură, pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a spus Florin Piersic Jr la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Florin Piersic Jr. , în vârstă de 54 de ani, este fiul lui Florin Piersic din relația pe care a avut-o cu Tatiana Iekel.