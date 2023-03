Dinu Maxer, despre presupusa relație a Deei cu medicul estetician. „Despărțirea a început în august” VIDEO

După anunțul divorțului, Dinu Maxer s-a hotărât să vorbească deschis despre acest subiect. În timp ce Deea alege să păstreze discreția, artistul a fost invitat într-o emisiune TV, unde a dat cărțile pe față.

Cântărețul a apărut în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV unde a vorbit, pe larg, atât despre motivele care au dus la ruptura dintre el și Deea, cât și despre zvonul cum că fosta sa nevastă ar fi deja implicată într-o nouă relație, cu un medic estetician.

„O relație profesională”

Dinu Maxer nu a negat faptul că fosta lui parteneră de viață are o relație cu medicul estetician, de altfel, cel la care el însuși a apelat pentru o operație de blefaroplastie. Este vorba însă despre o relație strict profesională. Mai mult decât atât, artistul susține că respectivul medic are o iubită, cu care Deea a devenit prietenă.

„Deea are doar o relație profesională cu acel medicul estetician. Ea e doar PR acolo. Ei îi place foarte mult. Deea nu are o relație profesională cu medicul care m-a operat de blefaroplastie. El are o iubită cu care Deea e prietenă. Nu e nimic între el și Deea. Despărțirea, de fapt, a început în luna august. Cele mai mari dispute erau legate de muzică. Această ceartă dusă la intensitate prea mare de obicei semnalizează probleme în cuplu. Știu asta din relația anterioară”, a afirmat Dinu Maxer.

„Iubirea”, adevăratul motiv al divorțului

Ambii parteneri au susținut că relația lor s-a bazat întotdeauna pe fidelitate și respect reciproc. După 18 ani petrecuți unul alături de celălalt, dintre care aproape 15 în calitate de soț și soție, se pare că lucrurile s-au răcit de tot. Actele de divorț le-au semnat chiar în ziua în care și-au anunțat separarea, pe 28 martie. Tot atunci au stabilit să aibă custodie comună pentru cei doi copii ai lor.

„Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă, dar când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc”, a povestit Dinu Maxer, care locuiește acum cu băiatul, iar Deea Maxer, cu fetița.

Întrebat despre motivele care au dus la separare, artistul a vorbit cât se poate de deschis. Parțial, el a recunoscut și că diferența de vârstă a fost un factor care a contribuit.

„Între mine și Deea sunt 16 ani. Eu am luat-o pe Deea ca prietenă de la 15 ani și așa am ținut-o până la 18 ani. Eu am trăit cu trei femei: cu adolescenta Deea, cu femeia Deea care a devenit mamă, gospodină, și după ce s-a născut Maysa am cunoscut o Deea matură, cu care nu am mai fost pe aceeași lungime de undă. La ea s-a umplut paharul! Eu am avut mult proiecte ratate! Ea avea frustrări față de mine. Ea, în schimb, a evoluat senzațional ca PR. Ea a simțit că mă lasă în urmă, așa cred. Eu nu m-am îmbogățit, dar am trăit bine. Ea s-a simțit îngrădită de limitele pe care eu le-am fixat în viață!”, a mai declarat Dinu Maxer.

El a recunoscut, de asemenea, că gândurile și discuțiile despre despărțire au început încă din luna august a anului trecut.

„Adevărata problemă a fost iubirea! La noi a ținut 15 ani, sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a venit Maysa pe lume. Prima dată cuvântul divorț a fost rostit în cuplul nostru pe 15 august 2022. Relația s-a transformat într-o relație platonică, banală. Eu credeam că așa trebuie să fie relația după 18 ani. În vară, ea a zis: ce facem, divorțăm?! Eu am zis că simt la fel! Mă refer și la viața intimă. Lucrurile romantice dispăruseră. Ne-am aruncat unul în brațele altuia și am avut 3 luni de iubire intensă. Eu m-am reconectat, ea nu a mai putut! Mie mi-a fost greu să renunț la relație. Am rugat-o să aștepte ca și eu să mă pot deconecta de la ea. Eu sunt acum în situația de acceptare. Nu există a treia persoană între noi. Noi suntem singuri. Eu am condus în căsnicie, după am tras amândoi la aceeași căruță, în ultimii ani însă ea a preluat frâiele”, a încheiat cântărețul.

Ulterior, Deea Maxer i-a trimis și un mesaj prezentatorului Cristi Brancu, în care a confirmat toate cele spuse de Dinu la TV.

„Vreau să confirm cele spuse Dinu și să-i mulțumesc pentru sinceritate și transparență!”, a transmis ea.