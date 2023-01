Dezvăluirile prințului Harry, din cartea de memorii „Spare“: cum și-a pierdut virginitatea, ce droguri a luat și relația cu Charles

Astfel, la vârsta de 17 ani, prințul Harry și-a pierdut virginitatea cu o femeie mai în vârstă, pe un teren din spatele unui pub. Acesta a descris experiența ca fiind „umilitoare”. De asemenea, în aceeași carte Harry a scris și despre momentul în care regele Charles al III-lea l-a trezit pentru a-i da vestea că prințesa Diana a fost implicată într-un accident de mașină. În plus, acesta susține că tatăl său nu l-a îmbrățișat, relatează BBC.

Cartea autobiografică prezintă nemulțumiri și diverse întâmplări din familia regală, precum o afirmație potrivit căreia el și prințul William l-ar fi îndemnat pe tatăl lor să nu se căsătorească cu Camilla.

Palatul Kensington și Palatul Buckingham au declarat că nu vor face niciun comentariu.

BBC News a obținut o copie a cărții după ce unele exemplare au fost puse în vânzare mai devreme în Spania.

Iată câteva dintre principalele afirmații și dezvăluiri din carte:

Harry și William l-au îndemnat pe regele Charles să nu se căsătorească cu Camilla

Prințul Harry a mărturisit că el și fratele său, William, l-au implorat pe tatăl lor să nu se căsătorească cu Camilla, în prezent regină consoartă.

The Sun, care a obținut și o versiune în limba spaniolă după ce a fost publicată acolo înainte de data oficială de lansare, relatează că Harry și fratele său au avut întâlniri separate cu Camilla înainte ca aceasta să se alăture oficial familiei.

Harry susține că s-a gândit dacă ea va fi într-o zi „mama sa vitregă rea”, dar că el și fratele său erau dispuși să o ierte în „inimile lor" dacă ea îl putea face fericit pe regele Charles.

Nu se oferă detalii despre momentul în care a avut loc întâlnirea sau despre vârsta pe care o avea Harry la momentul respectiv.

Femeia cu puteri paranormale

Harry descrie cum tristețea provocată de moartea mamei sale, Diana, prințesă de Wales, l-a determinat să ceară ajutorul unei femei care „pretindea că are puteri [paranormale, n.r.]".

„Mama ta spune că trăiești viața pe care ea nu a putut să o trăiască", ar fi spus femeia. „Trăiești viața pe care ea și-ar fi dorit-o pentru tine".

Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris în anul 1997, când prințul Harry avea 12 ani.

Relatarea lui Harry despre o conversație pe care spune că a avut-o cu răposata sa mamă este scurtă, conform The Guardian, care a obținut o copie a cărții și a publicat un extras în primele ore ale zilei de joi.

De asemenea, nu există niciun detaliu cu privire la locul sau momentul în care a avut loc întâlnirea cu femeia.

Regele Charles „nu l-a îmbrățișat pe Harry" când i-a dat vestea că a murit prințesa Diana

În cartea sa, prințul Harry descrie cum tatăl său l-a trezit pentru a-i da vestea că prințesa Diana a fost implicată într-un accident de mașină.

Harry scrie că regele Charles, despre care acesta spune că nu se pricepea să își exprime sentimentele în „circumstanțe normale”, nu l-a îmbrățișat în acel moment.

Prințul William „l-a trântit la podea”

Prințul Harry susține că fratele său l-a apucat de guler, i-a smuls colierul și l-a trântit la podea. În carte este prezentată cearta dintre cei doi, despre care Harry susține că a fost declanșată de comentariile făcute de William la adresa soției sale, Meghan Markle.

Harry susține că fratele său ar fi spus despre Meghan Markle că este „dificilă", „nepoliticoasă" și „necioplită".

Ducele de Sussex a spus că fratele său nu face altceva decât să repete retorica din mass-media britanică în privința soției sale, în timp ce confruntarea a escaladat, potrivit The Guardian.

Prințul Harry ar fi descris ceea ce s-a întâmplat în continuare, inclusiv o presupusă altercație fizică.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă"

Cum și-a pierdut prințul Harry virginitatea

Prințul scrie că avea 17 ani când și-a pierdut virginitatea cu o femeie mai în vârstă, pe un teren din spatele unui pub.

Acesta a mărturisit că a fost o experiență „umilitoare", în timpul căreia femeia l-a tratat „ca pe un tânăr armăsar".

Prințul William și Katherine au râs de costumul nazist al lui Harry

În cartea autobiografică mai este relatată întâmplarea în care prințul William și Katherine au râs când Harry s-a întors acasă îmbrăcat într-o uniformă nazistă înainte de o petrecere, care a avut loc în anul 2005.

Harry spune că se gândea la costumele pentru eveniment și i-a chemat pe cei doi pentru a le cere părerea, ar fi avut de ales între o uniformă de pilot și un costum nazist.

„I-am întrebat ce părere au". „Uniforma nazistă, au spus ei".

„Willy și Kate râdeau. Era chiar mai rău decât costumul lui Willy. Mult mai ridicol".

Cocaină, canabis și ciuperci halucinogene

Prințul Harry a mărturisit că i s-a oferit cocaină când avea 17 ani și a recunoscut că a mai consumat droguri în alte ocazii, deși nu i-a plăcut.

„Nu a fost prea distractiv și nu m-a făcut să mă simt deosebit de fericit, așa cum părea să se întâmple cu toți ceilalți, dar m-a făcut să mă simt diferit, iar acesta era principalul meu obiectiv”, a afirmat Harry.

El povestește, de asemenea, că a fumat canabis într-o baie de la Colegiul Eton, pe când era elev, în timp ce ofițerii de poliție din Thames Valley care îi serveau drept bodyguarzi patrulau în exteriorul clădirii.

Harry descrie, de asemenea, că a luat ciuperci halucinogene în timpul unei călătorii în California în anul 2016, relatează Telegraph.

Prințului William nu-i plăcea să-l aibă pe Harry la Eton

„Tu nu mă cunoști, Harold. Iar eu nu te cunosc pe tine", i-ar fi spus prințul William fratelui său în momentul în care acesta urma să înceapă școala la Colegiul Eton.

Harry spune că fratele său i-a explicat „că în primii doi ani petrecuți acolo, Eton a fost un sanctuar".

„Asta fără povara unui frate mai mic care îl deranja cu întrebări sau care își băga nasul în cercul său social", spune Harry. Prințul Harry susține că i-a spus fratelui său: „Voi uita că te cunosc".

Harry a încetat să se mai întâlnească cu Caroline Flack din cauza presiunilor mediatice

Acesta susține că a cunoscut-o pe regretata prezentatoare TV Caroline Flack când a mers la un restaurant cu prietenii în anul 2009. A descris-o ca fiind „drăguță" și „amuzantă". El scrie că presa a aflat curând și fotografii i-au dat de urmă.

„Asta a declanșat o frenezie", scrie el.

„Am continuat să ne vedem din când în când, dar nu ne-am mai simțit niciodată liberi”.

„Dar relația a fost afectată, iremediabil, iar în cele din urmă am decis că pur și simplu nu merita durerea și hărțuirea. Mai ales pentru familia ei. Ne-am luat la revedere. La revedere și mult noroc".

A ucis 25 de talibani în Afganistan

În timp ce servea ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan în 2012-2013, Harry spune că a participat la șase misiuni, toate implicând decese, dar le-a considerat justificate.

„Nu a fost o statistică care să mă umple de mândrie, dar nici nu m-a lăsat rușinat", scrie el. „Când m-am trezit cufundat în căldura și confuzia luptei, nu m-am gândit la cei 25 ca la niște oameni. Erau piese de șah eliminate de pe tablă, oameni răi eliminați înainte de a putea ucide oameni buni".

William a recomandat o capelă dintr-un sat pentru nunta lui Harry și Meghan

Prințul Harry susține că Casa Regală a tras de timp în privința datei și a locului în care avea să se desfășoare nunta sa cu Meghan Markle.

El spune că atunci când și-a consultat fratele cu privire la posibilitatea de a se căsători la Catedrala St Paul sau în Westminster Abbey, prințul William ar fi spus că nu este posibil, deoarece acolo s-a desfășurat nunta lui Charles și a prințesei Diana.

În schimb, William a sugerat o capelă din apropierea casei tatălui lor, Highgrove House, în Cotswolds, susține Harry.

În luna mai a anului 2018, prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit la capela St George, Castelul Windsor.

Atacuri de panică „terifiante" înainte de aparițiile publice

„Până la sfârșitul verii lui 2013, am trecut prin atacuri de panică terifiante", scrie Harry în memoriile sale.

Vorbind despre îndatoririle din acea perioadă, de la discursuri la interviuri, prințul Harry spune că s-a trezit „incapabil să îndeplinească aceste funcții de bază".

„În momentul în care îmi puneam sacoul, transpirația îmi curgea pe obraji și pe spate".

Charles i-a implorat pe William și Harry să nu se bată

După înmormântarea Ducelui de Edinburgh în anul 2021, Harry descrie o confruntare dintre el și fratele său.

Prințul Harry spune că Charles a stat între el și William și le-a spus: „Nu știu ce s-a întâmplat: Vă rog, băieți... nu faceți din ultimii mei ani o nenorocire".

Moștenitorul și rezerva

Titlul cărții face aluzie la o remarcă ce ar fi fost făcută după nașterea prințului Harry.

Acesta scrie că avea 20 de ani când i s-a spus că Charles i-ar fi spus prințesei Diana: „Minunat. Mi-ai dat un moștenitor și o rezervă. Ți-ai făcut treaba".