Violență regală. Prințul Harry susține că a fost bătut de William în 2019: „Am zăcut acolo o vreme”

Prințul Harry a mărturisit în cartea sa autobiografică intitulată „Spare” (Rezervă) că în anul 2019 a avut loc o confruntare între el și fratele său, William, după o ceartă legată de căsătoria sa cu Meghan Markle, relatează The Guardian.

Prezentând o confruntare la locuința sa din Londra, în anul 2019, prințul Harry susține că fratele său William ar fi spus despre actrița Meghan Markle că este „dificilă", „nepoliticoasă" şi „necioplită".

De asemenea, Harry l-a învinuit pe prințul William că nu face altceva decât să repete retorica din mass-media britanică în privința soției sale.

Confruntarea ar fi escaladat, susține Harry. Ulterior conflictul s-ar fi mutat în bucătărie unde prințul Harry i-ar fi oferit fratelui său un pahar de apă pentru a se calma.

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă", relatează Prinţul Harry în cartea sa.

Prințul William l-ar fi impulsionat pe Harry să lovească și el, amintindu-i de bătăile din copilărie. Dar prințul Harry a refuzat.

Ulterior, prințul William a plecat, însă s-a întors la scurt timp pentru a-și cere scuze. Mai mult decât atât, William i-ar fi solicitat să nu-i istorisească acest conflict lui Meghan Markle. Conform prințului Harry, acesta nu a discutat imediat cu soția sa, ci și-a telefonat terapeutul.

Când actrița Meghan Markle i-a observat rănile de pe spate, prințul Harry i-a povestit confruntarea cu fratele său.

„Nu a fost nici surprinsă, nici foarte furioasă. A fost teribil de tristă", a mai scris prințul Harry.

Titlul cărții provine dintr-o zicală veche din cercurile regale și aristocratice: primul fiu este moștenitorul titlurilor, al puterii și al averii, iar al doilea este, prin urmare, o rezervă, în cazul în care primului născut i se întâmplă ceva.