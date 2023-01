Prințul Harry, dezvăluiri șocante: a luat cocaină și ciuperci halucinogene, apoi a vorbit cu un coș de gunoi FOTO

Cartea „Spare“, scrisă de ducele de Sussex, este considerată o autobiografie „nucleară“, în care acesta face dezvăluri șocante despre anumite perioade din viața sa, dar și despre familia regală.

Cartea va fi lansată oficial în Marea Britanie pe 10 ianuarie, însă întreaga presă britanică a publicat deja fragmente incendiare din acest volum. Harry vorbește „fără perdea“ despre unele dintre cele mai delicate subiecte și întâmplări din viața sa și, bineînțeles, despre familia sa.

Unul dintre episoadele povestite îl are în prim-plan pe fratele său, William, despre care spune că l-a atacat fizic în 2019, timpul unei confruntări despre viitoarea sa soție, Meghan.

De altfel, acesta a mai scris în carte că ruptura nu a intervenit atunci, ci cu ani în urmă, în 2011, când William s-a căsătorit cu Kate. „Fratele pe care îl conduceam la altar în acea dimineață dispăruse pentru totdeauna“, scrie Harry în carte, potrivit The Independent.

Dezvăluri șocante privind propriile experiențe ale ducelui de Sussex împânzesc paginile cărții. Prințul Harry a fost căpitan și pilot de elicopter în armata britanică și a luptat în Afganistan. În carte, acesta dezvăluie că a ucis 25 de talibani în timpul unui raid, trăgând cu mitraliera aflată la bordul elicopterului Apache. Când a ajuns în tabără, i s-a comunicat numărul victimelor. „Nu a fost ceva care să mă umple de satisfacție, dar nici nu m-am simțit rușinat“, a scris el în carte, potrivit Daily Mail.

Prințul Harry, experiență urâtă cu drogurile

Prințul Harry a avut o perioadă „sălbatică“ în viața sa și, timp de câțiva ani, a fost pe prima pagină a tabloidelor pentru scandalurile în care era implicat. A vorbit și despre această perioadă, recunoscând, candid, că a luat de câteva ori cocaină, a fumat marijuana și a încercat și ciuperci halucinogene.

Acesta a mâncat bombonea de ciocolată care conțineau ciuperci halucinogene, apoi a băut tequila, însă această experiență a fost una destul de urâtă. „Eram în baie, iar lângă toaletă era un coș de gunoi rotund, argint, avea o pedală pentru a deschide capacul. M-am uitat la coșul de gunoi. S-a uitat înapoi la mine. Apoi a devenit... un cap. Am apăsat pe pedală și capul a deschis gura. Un rânjet imens. „Am râs, m-am întors, am făcut pipi. Acum toaleta devenise un cap. Vasul era ca o gură căscată, iar balamalele capacului erau ochii“, notează tabloidul The Sun.

Toate acestea, dar și multe alte experiențe (inclusiv dezvăluiri despre Prințesa Diana, Regina Elisabeta a II-a, regele Charles și Regina Consoartă Camilla) sunt povestite în volumul „Spare“, care va fi publicat și în limba română.

„Spare“/„De rezervă“ este titlul cărții scrise de Harry, care pleacă de la simtagma consacrată „The heir and the spare“/„Moștenitorul și rezerva“. Acesta a fost mult timp un termen folosit pentru a caracteriza viitorul monarh și pe frații/surorile sale, mai ales în trecut, cînd copiii se îmbolnăveau și mureau des și erau necesare mai multe „rezerve“ pentru a asigura succesiunea la tron.