Dan Negru, despre dispariția cash-ului și succesul mașinilor electrice în SUA: „Sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj“ | VIDEO

Dan Negru este de câteva zile în Statele Unite, iar acolo a întâmpinat diverse situații, pe care le-a împărtășit cu urmăritorii lui de pe Instagram.

Dan Negru a mărturisit că înainte de a pleca în SUA a discutat cu diverse persoane despre mașinile electrice și despre plata cu cardul, care ar fi la modă în țările occidentale.

Cu toate acestea, odată ajuns în State, prezentatorul TV s-a lovit de o altă realitate.

„Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj, credea Creangă. Așa am pățit și eu zilele astea. Toată lumea în România se pricepe la mașini electrice și la cash, dispariția cash-ului și apariția mașinilor electrice”, a declarat prezentatorul TV, în ultimul video postat pe pagina lui de Instagram.

După ce a ajuns în Los Angeles acesta a decis să probeze respectivele idei preconcepute pe care le-a auzit.

„Am căutat în zilele astea mașinile electrice, pentru că toată lumea mi-a spus: «în țările civilizate nu mai găsești decât mașini electrice» și America cum să nu fie o țară civilizată?

N-am găsit. M-am uitat în stânga, în dreapta, le-am numărat pe degete. Ia uite, doar hardughii din astea, mașini electrice aproape deloc.

Ba mint, am găsit una în centrul orașului Los Angeles, trasă pe dreapta în mijlocul intersecției. Mașina lui rămasă fără baterie a lăsat-o acolo, în mijlocul intersecției”, a povestit prezentatorul.

După ce s-a convins că americanii, deși sunt un popor civilizat, nu sunt adepții mașinilor electrice, Dan Negru a decis să testeze următoarea ipoteză, cea legată de dispariția banilor cash.

Ajuns la o benzinărie, prezentatorul a descoperit că era acceptată plata cu bani gheață, iar cei care achitau alimentarea mașinii cu numerar, beneficiau de o reducere, pe când cei care plăteau cu cardul erau suprataxați.

„Am plecat mai departe, pentru că m-am trezit spre seară cu o problemă și mai mare, dispariția cash-ului. Am ajuns cu mașina în benzinărie. Toată lumea mi-a spus: «Să nu te duci în America cu bani cash! N-o să ți ia nimeni! Toată lumea în țările civilizate funcționează pe carduri». Când am ajuns la benzinărie mi-au spus: «Cash sau card? Cash-ul e mai ieftin, cardul e mai scump. Dacă ai cash, îți dăm discount, dacă n-ai cash îți dăm mai scump». N-am mai înțeles nimic”.

În final, Dan Negru a revenit la fraza pe care a spus-o la începutul videoclipului, concluzionând că: „ sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj”.