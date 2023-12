Dan Negru, despre copiii uciși la Revoluție: „Avea o lună de viață, un glonț l-a nimerit în cap“. Lista celor 37 de victime

Revoluția din 89 a răpit nedrept și viața a 37 de copii, despre care nimeni nu-și mai amintește. Cel mai mic dintre ei avea doar o lună de viață și se numea Cătălin Andronic. A murit sub ochii îngroziți ai părinților, după ce un glonț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit în cap.

Dan Negru a publicat pe pagina sa de socializare lista celor 37 de victime a căror viața a fost curmată brutal.

„Ați auzit vreodată de Cătălin Andronic? S-a născut pe 23 noiembrie ‘89 și pe 23 decembrie un glonț răzleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Avea o lună de viată!Înainte de a muri a agonizat o oră sub ochii părinților. 37 de copii au murit in decembrie '89!

I-am sugerat cândva unui primar să aprobe ridicarea unui monument în amintirea copiilor de atunci. Nimeni și nimic nu mai amintește de ei. E 22 azi!

Le las numele lor mai jos!

Măcar asta să fie amintirea lor…

În ordinea vârstei la care au fost împușcați:

• Cătălin ANDRONIC, Bucureşti, o lună.

• Cristina LUNGU, Timişoara, 2 ani.

• Cătălina ANGHEL, 3 ani

• Alin Paul CHIRCĂ, Sibiu, 3 ani

• Samir TULUŞ, 5 ani, Constanţa

• Corina ROŞCA, Braşov, 6 ani

• Cristina AFLOAREI, Timişoara, 7 ani,

• Laura - Adreia NEGRUŢIU, Timişoara, 9 ani

• Adriana ATANASIE , Reşiţa, 10 ani.

• Adrian-Florin NEGRU, Braşov, 12 ani

• Petrişor BOZAR, Timişoara, 13 ani,

• Luminiţa BOŢOC, Timişoara, 13 ani,

• Octavian BURCIOAICA, Bucureşti, 13 ani,

• Adriana Văsăi CHIRIŢĂ, Bucureşti, 13 ani,

• Cosmin DOGA, Constanţa, 13 ani,

• Marian NICULESCU, Bucureşti, 13 ani

• Adina CHIRIŢĂ, Constanţa, 13 ani

• Gabriela TAKO, Timişoara, 14 ani

• George-Eduard ATOMEI, Braşov, 16 ani

• Nicuşor COCHIRLEANU, Bucureşti, 16 ani

• Costel POENAR, Cluj, 16 ani

• Raluca Mihaela SĂLĂJAN, Bucureşti, 16 ani

• Florian TIAN Florian, Bucureşti, 16 ani

• Gheorghe CORDUNEANU, Braşov, 17 ani

• Alexandru Radu IONESCU, Bucureşti, 17 ani

• Constantin IOSUB, Timişoara, 17 ani,

• Gheorghe Iosif KELEMEN, Timişoara, 17 ani

• Leonard KILINGER, Bucureşti, 17 ani

• Iulian Liviu MARIN, Bucureşti, 17 ani

• Victor MATEESCU, Bucureşti, 17 ani

• Radu MĂNESCU, Bucureşti, 17 ani

• Constantin RĂDULESCU , Bucureşti, 17 ani

• Ilie TELECEAN, Timişoara, 17 ani

• Vanea TIMOŞENCO, Bucureşti, 17 ani

• Vasile TINACUI, Bucureşti, 17 ani

• Cătălin- Florentin VLADU, Bucureşti, 17 ani”, a scris realizatorul TV în mesajul postat pe Facebook.