Cum a slăbit Florin Busuioc 24 de kilograme în câteva luni: „Mă închei la șireturi fără probleme, urc scările și nu mai gâfâi“

Florin Busuioc a slăbit 24 de kilograme în nouă luni după ce a urmat un stil de viață sănătos.

După ce în urmă cu șase ani a avut probleme grave de sănătate, când a făcut infarct, Florin Busuioc s-a luptat cu kilogramele în plus, a ținut o dietă drastică, iar acum a slăbit.

De la 110 kilograme a ajuns la 86, anunță Busu într-un interviu pentru Click. „Mă închei la șireturi fără probleme, urc scările și nu mai gâfâi”

„Am dat jos 24 de kilograme! Ar trebui să mai dau încă 6 kilograme însă în momentul ăsta e foarte greu să mă duc mai jos! Am o perioadă de stagnare! Bănuiesc că la un moment dat se va întâmpla și asta dar acum e mai complicat un pic!”, a zis Florin Busuioc, care a slăbit cu ajutorul unui nutriționist.

Faptul că nu mai are multe kilograme se simte: „Am schimbat și garderoba, mă închei la șireturi fără probleme, urc scările și nu mai gâfâi, nu mai am apnee în somn, nu mai am extrasistole, nu mai am nicio problemă. Totul e bine! De la 110 kilograme am ajuns la 86! Vreau să ajung la 80 de kilograme! (…)

Am fost pofticios dar nu mai sunt! Mi-a trecut și asta, sincer! Nu mai am pofte! Pe vremuri aveam, voiam neapărat, la ora 2 noaptea eu eram la frigider să iau ceva de acolo sau la dulapul cu dulciuri, luam și băgam în mine, dar nu mai am problema asta, chiar nu o mai am!”.

Ce dietă a ținut Florin Busuioc

Într-un interviu pentru revista VIVA!, el a mărturisit în ce constă o viață sănătoasă. „Nu mai mănânc pâine, în primul rând, nu mai mănânc dulciuri. Până acum, aveam obiceiul, noaptea, să dau iama în dulapul cu dulciuri – nu mai fac asta. La ora 17.00 este ultima masă – ceva piept de curcan cu salată sau ceva ușor, un iaurt grecesc cu brânză de vaci. A doua zi încep să mănânc pe la 12.00-13.00, așa că există un fasting – nu știu dacă este exact ca la carte. Seara, dacă mi se face îngrozitor de foame, mănânc, pe la 20.00, un măr, dar atât. Cafea beau dimineața, la PRO TV. Și dacă merg seara la serviciu, mai beau și atunci, dar nu mai fac exces“.