Confesiunile Prințului Harry, episodul 4. Cum s-a născut rivalitatea față de William

În cartea sa, Prințul Harry mărturisește că a suferit toată copilăria și adolescența din cauza faptului că era considerat „Rezerva“, „umbra, sprijinul, Planul B“. Și de aici s-a născut rivalitatea față de fratele său mai mare, Prințul William.

„The heir and the spare“ („Moștenitorul și rezerva“) e o expresie consacrată în Marea Britanie, folosită pentru a-l delimita pe moștenitorul tronului de frații și surorile sale, mai ales în trecut, când, din cauza ratei mortalității infantile ridicate, era nevoie de progenituri „de rezervă“ pentru a asigura linia de succesiune. Altfel spus, primul fiu este un moştenitor al titlurilor, puterii şi averii, iar un al doilea este o rezervă, dacă i se întâmplă ceva primului născut. După lansarea autobiografiei Prințului Harry, intitulată „Spare“ („Rezervă“), au apărut și glumele legate de titlu, el fiind comparat cu „spare tire“ sau „spare wheel“ (trad. „roata de rezervă“), și chiar s-a spus că „roata de rezervă“ e o „roată dezumflată“ („flat tire“). Cineva a remarcat că roata de rezervă e a cincea roată a unei mașini, iar Harry ocupă exact poziția a cincea în linia de succesiune la tronul Marii Britanii, după prințul William și copiii acestuia, prinții George, Charlotte și Louis.

A purtat de la naștere eticheta de „rezervă“

Încă din primele pagini ale cărții sale autobiografice, Harry se arată afectat de statutul de „rezervă“, inclusiv atunci când vorbește despre faptul că, în „camera copiilor“ de la domeniul Balmoral, jumătatea lui de încăpere era mai mică și mai puțin luxoasă decât a lui Will, care avea pat dublu, lavoar, șifonier cu oglinzi și o fereastră frumoasă, cu vedere spre fântâna arteziană. I-a fost clar ce a generat această împărțeală: „Willy era moștenitorul, pe când eu eram doar rezerva“. Apoi, punctează că nu doar presa se referea astfel la el, ci și propria familie. „Era, deopotrivă, formula pe care tata, mama și bunicul o foloseau adesea. Până și bunica. Eu eram umbra, sprijinul, Planul B“.

A constatat, cu mâhnire, că a fost adus pe lume doar pentru cazul în care William ar fi pățit ceva: să fie un moștenitor de rezervă sau să poată oferi un organ de rezervă, poate un rinichi sau măcar o transfuzie. Aici șochează mărturisirea sa: „Toate acestea mi-au fost prezentate explicit încă de la începutul vieții și, de atunci, reamintite cu regularitate“. De la începutul vieții? Exact: s-a născut cu acest statut și nu avea cum să-și ocolească destinul. La 20 de ani a auzit povestindu-se ce-i spusese Charles prințesei Diana în ziua în care l-a adus pe lume: „Minunat! Acum mi-ai dăruit un moștenitor și un prinț de rezervă – eu mi-am făcut treaba!“. După care, spune povestea, considerând că s-a achitat de îndatoririle față de Coroană, Charles s-a dus să-și întâlnească iubita.

A avut momente când s-a simțit superior

Conform memoriilor sale, Harry a trăit toată viața sub povara statutului de „rezervă“, iar frustrările izvorâte de aici au generat o atitudine de rivalitate permanentă în raport cu fratele său, William, cu doi ani mai mare. Acest lucru se reflectă și în cartea sa autobiografică, în care apar frecvent pasaje care demonstrează această rivalitate.

De pildă, Harry își amintește că, în 1999, William s-a eschivat de la excursia anuală în stațiunea elvețiană Klosters, pretextând că dorește să vâneze pe proprietatea bunicii din Norfolk. Dar Harry afirmă că aceasta era de fapt o minciună, acuzându-l pe fratele său de o nejustificată slăbiciune: „Adevăratul motiv pentru care William rămânea acasă era că nu putea înfrunta Zidul“. După cum explică el, pentru a putea sta o oră în tihnă pe pârtie, erau nevoiți să accepte o ședință foto într-un anumit loc de la baza muntelui, unde stăteau în fața a „vreo șaptezeci de fotografi, așezați în trepte, pe trei sau patru rânduri – pe scurt, acesta era Zidul“.

Harry mărturisește că a simțit satisfacția că și-a întrecut fratele, în 2006, când a absolvit Academia Militară Sandhurst, devenind sublocotenent. Pentru că începuse academia mai târziu, alegând să meargă mai întâi la facultate, Will era doar cadet. Iar Harry e entuziasmat că fratele său nu putea recurge la atitudinea lui obișnuită față de el, „fiindcă asta ar fi însemnat să fie indisciplinat“. Povestind episodul, Harry exultă: „Pentru o clipă, Rezerva l-a întrecut în rang pe Moștenitor“.

Nu scapă de sentimentul că e „rezervă“

În 2009, când urma stagiul de pregătire pentru a deveni pilot pe elicopterul Apache, locuia împreună cu Will, care urma și el un antrenament de pilotaj. În această perioadă, el și fratele său au acceptat să acorde presei un interviu comun, în cursul căruia, spune Harry, „Willy s-a plâns încontinuu de obiceiurile mele. Harry e un leneș, Harry sforăie“. Au râs amândoi, ca de o glumă bună, pentru că se tachinau frecvent, dar acest episod îi prilejuiește lui Harry încă o rememorare a rolului său de „rezervă“. „Instruirea militară pe care o primeam în perioada aia avea rolul de a mă ajuta să ajung în linia întâi, adică acolo unde se pregătise și Willy să ajungă, doar că Palatul îi anulase planurile. Rezerva, sigur, n-are decât să alerge pe câmpul de luptă ca o găină fără cap, dacă asta vrea. Dar Moștenitorul? Nu“.

Rivalitate pentru bani

În vara lui 2013, Harry luase decizia de a organiza Jocurile Invictus, o olimpiadă a soldaților invalizi din toată lumea. A încercat să obțină pentru Jocuri bani de la Fundația Regală, care superviza proiectele caritabile și în vistieria căreia se adunaseră șapte milioane de lire sterline. William s-a arătat însă extrem de iritat de proiectul fratelui său mai mic, reproșându-i că avea să consume toate fondurile, deși Harry avea nevoie doar de o jumătate de milion de lire sterline. „Ce se întâmplă aici, m-am întrebat? Pe urmă, mi-am dat seama: Dumnezeule, rivalitatea între frați! (...) Nu mai depășiserăm faza asta? Toată povestea cu Moștenitorul contra Rezervei? Nu era cam târziu, totuși, pentru dinamica asta obosită de copii mici?“

La trei ani după revenirea de pe frontul din Afganistan, unul dintre terapeuți îi spusese lui Harry că suferă de stres posttraumatic, iar discuții ulterioare au relevat că unul din remediile cele mai eficace era munca. Și a decis să se dedice total cauzelor sale, Jocurile Invictus și Africa. „O singură mică problemă: Willy. Africa era treaba lui, a spus el. Și avea dreptul să spună asta, sau așa considera, pentru că el era Moștenitorul. Oricând îi stătea în putere să vină cu un veto peste treaba mea și intenționa în toate privințele să-și exercite, chiar cu forța, acea autoritate de a se opune“, spune, cu amărăciune, Harry.

Bătălia pentru barbă

Un episod absolut comic legat de rivalitatea dintre prinți este cel privitor la cererea lui Harry de a purta barbă la nunta sa cu Meghan, în mai 2018. Nu mai era în armată, dar voia să se căsătorească în ținută militară. În armata britanică, barba e interzisă, așa că ar fi fost o încălcare a protocolului, de aceea i-a cerut permisiunea bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, care era și comandant suprem al forțelor armate. A obținut permisiunea și i-a spus și fratelui său, William, care „s-a zburlit“: „Așa ceva nu se face! Astea sunt regulile militare!“

I-a explicat că a obținut permisiunea bunicii, dar William l-a acuzat că a pus-o într-o poziție delicată. „Willy întotdeauna și-a închipuit că bunica are o slăbiciune pentru mine, că mi-a permis anumite lucruri, pe când lui i-a impus standarde imposibil de ridicate. Pentru că... Moștenitorul, Rezerva și așa mai departe. Iar asta îl rodea“, afirmă Harry.

Cearta a continuat mai bine de o săptămână, pe viu sau la telefon: „La un moment dat, chiar mi-a dat ordin să mă bărbieresc – prințul moștenitor cerându-i asta prințului de rezervă“, își amintește Harry. Iar când l-a întrebat de ce se opune, William a fost sincer: „Pentru că mie nu mi s-a permis să păstrez barba“. Pe scurt, „ura ideea ca eu să mă bucur de un privilegiu care lui îi fusese refuzat“, conchide Harry, care amintește și că William i s-a plâns că mezinului îi era permis să poarte redingota regimentului de cavalerie, pe care el însuși dorise s-o poarte la nunta cu Kate, dar nu a fost lăsat. Până la urmă, Harry și-a înfruntat decisiv fratele: „I-am spus categoric și sfidător că fratele lui bărbos se va căsători în curând și că i se poate alătura sau nu. Era alegerea lui“.

Agresat fizic de William

În februarie 2019, când trecuse mai puțin de un an după nuntă, timp în care între cele două cupluri princiare continuau să se acumuleze tensiuni, William i-a cerut o întrevedere fratelui său. L-a vizitat la Nottingham Cottage, unde Harry a încercat să-l abordeze cu blândețe. Însă William a intrat dur direct în subiect, cu un val de reproșuri: „Meg este o persoană dificilă. Este necioplită. Agasantă. A dat afară jumătate din personal“. Harry s-a arătat șocat că fratele său repetă „papagalicește“ informații vehiculate în ziare și l-a acuzat că nu-și susține cumnata. Însă pe William nu-l interesau argumentele, voia doar ca Harry să admită că Meg greșise și să-și ia angajamentul că va face ceva în legătură cu asta. „Ce anume? Să o cert? Să o concediez? Să divorțez? Nu știam ce vrea. Însă nici Willy nu știa, nu era rațional“, povestește Harry, care își amintește că William continua să se ambaleze și să țipe la el. La un moment dat, Harry se duce în bucătărie pentru un pahar cu apă, iar William vine furios după el. „Mi-a mai tras o înjurătură, după care s-a repezit la mine (...) M-a apucat de guler, rupându-mi lănțișorul de la gât, și m-a trântit la podea. Am aterizat în castronul câinilor, care s-a spart sub spinarea mea, cioburile intrându-mi în piele“, povestește Harry, care adaugă că a rămas acolo, amețit, apoi s-a ridicat și l-a invitat să plece. Moment în care William îl provoacă să-l lovească, asigurându-l că se va simți mai bine, însă Harry refuză să ridice mâna asupra fratelui său. Apoi William i-a cerut scuze și l-a rugat să nu-i pomenească nimic lui Meg, după care a plecat.

Ultima dispută cu prințul moștenitor

Aproape un an mai târziu, pe 8 ianuarie 2020, Harry și Meghan au anunțat că renunță la titlurile, privilegiile și îndatoririle regale. Câteva zile mai târziu, William declara pentru „The Times“ că el și fratele său sunt, de-acum, „entități separate“. „Toată viața l-am protejat pe fratele meu, dar acum nu mai pot s-o fac în continuare“, declara William. Harry e de părere că lucrurile n-au stat chiar așa: el relatează episodul petrecut la câteva ore după înmormântarea bunicului lor, Prințul Consort Philip, la 17 aprilie 2021, când a discutat cu tatăl și cu fratele său despre faptul că aceștia nu l-au protejat niciodată în fața atacurilor presei. „Willy făcea spume, strigându-mi că, dacă lucrurile erau atât de rele, atunci eu eram de vină că nu cerusem niciodată ajutor.

- N-ai venit niciodată la noi! N-ai venit niciodată la mine!

Încă din copilărie, asta era poziția lui Willy legat de orice situație. Trebuia să vin la el. Explicit, direct, formal. Pleacă capul. Altfel nu primești niciun ajutor de la Moștenitor“, scrie Harry. La final, William a făcut o adevărată scenă, spunându-i lui Harry că îl iubește și că vrea doar ca el să fie fericit. Ba chiar s-a jurat „pe viața mamei“ că spune adevărul – acesta fiind codul lor secret din copilărie, pentru momente de criză extremă, în care unul dintre frați avea nevoie să fie crezut pe loc. „Sincer, nu cred că asta vrei, i-am spus eu cu voce frântă“ – așa descrie Harry ultima dispută cu fratele său.

Interes uriaș și în România

Autobiografia lui Harry, intitulată „Rezervă“, se poate cumpăra și din librăriile din România, la prețul de 99 de lei. Cartea a fost publicată de Editura Nemira, cea care lansează și versiunea audio integrală a cărţii, în lectura actorului Alexandru Unguru, pe platforma AudioTribe.ro, alături de ebook. La o zi după lansare, Nemira a anunțat că întregul tiraj de 15.000 de exemplare a fost epuizat din depozitele editurii, însă se mai găsește pe rafturile librăriilor. „Pentru a onora cererea fără precedent, editura tipărește al doilea tiraj în regim de urgență“, a comunicat Nemira. Pe site-ul editurii, nemira.ro, titlul este disponibil cu precomandă, la prețul de 89,10 lei, cu precizarea că livrarea se va face începând cu 20 ianuarie 2023.