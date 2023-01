Confesiunile Prințului Harry, episodul 5. „Magnet“ pentru scandaluri: de la orgii alcoolice la uniforma nazistă

În cartea sa, prințul Harry face o serie de dezvăluiri șocante, referitoare la consumul de alcool și de droguri, la viața sa sexuală, dar și la momentul în care a îmbrăcat uniforma nazistă, situaţii care au declanșat adesea adevărate scandaluri.

Prințul Harry a surprins lumea întreagă prin dezvăluirile din autobiografia sa, intitulată „Spare“ („Rezervă“), care pot arunca Familia Regală în cea mai gravă criză din ultimii 30 de ani. Nu doar în Marea Britanie, ci și în multe alte țări, opinia publică s-a divizat din cauza dezvăluirilor șocante din carte, dintre care vă prezentăm câteva exemple.

Fumător și băutor de la vârstă fragedă

Poate că frământările legate de dispariția mamei sale au contribuit, în cele din urmă, la faptul că s-a simțit atras, încă din adolescență, de alcool și de droguri. Harry povestește că în toamna lui 1998, la un an după moartea mamei sale, când avea doar 14 ani, fusese admis la Colegiul Eton, unde, uneori, fugea de la școală, împreună cu câțiva colegi, și se ascundeau sub podul Windsor ca să fumeze în liniște. Recunoaște că-i plăcea să fumeze o țigară după un McDonald's, sau să savureze o bere scoțiană rece. „Ca un robot, acceptam orice țigară mi se oferea și, în același mod automat și nechibzuit, curând am trecut la iarbă“, mărturisește Harry.

Prințul nu dezvăluie exact momentul în care a început să fumeze canabis, dar relatează că în cursul unei excursii în Angola (în 1999, când avea 15 ani), stând cu ghizii adunați în jurul focului, a simțit miros de marijuana și i-a întrebat dacă poate trage și el câteva fumuri, susținând că are experiență. Pentru că ghizii nu l-au crezut, a început să se laude cu isprăvi de același gen: de pildă, cum a furat, împreună cu prietenul său cel mai bun, Henners, două baxuri de șase sticle de vodcă Smirnoff și le-au băut pe toate, până au leșinat.

Dacă până la un punct dezvăluirile despre consumul de canabis sunt mai mult voalate, situația se schimbă atunci când povestește, în detaliu, cum fuma marijuana împreună cu colegii săi, într-o toaletă a Colegiului Eton, în 2001, când avea 17 ani. Aveau o schemă în care trăgeau din joint prin rotație, în toaleta de lângă fereastră, în timp ce al doilea și al treilea își așteptau rândul în cadă, iar al patrulea stătea de pază, sprijinit de chiuvetă.

Din aceeași perioadă, Harry rememorează bețiile din subsolul reședinței de la Highgrove. Spune că el și William își începeau weekendul într-un pub din apropiere, cu câteva halbe de bere cu cidru (cocktailul Snake Bite), apoi luau câțiva prieteni și mergeau în subsol, unde beau rom și vodcă, amestecate cu cola sau Red Bull.

Și-a pierdut virginitatea în spatele unui pub

Harry a oferit detalii despre cum și-a pierdut virginitatea cu o femeie mai în vârstă, pasionată de cai, tot în 2001. S-a întâmplat pe un câmp din spatele unui pub. Ducele de Sussex mărturisește că femeia l-a tratat ca pe un „armăsar tânăr“ și că nu este un episod care să-l flateze. „M-a călărit rapid, după care m-a plesnit peste crupă și m-a trimis la păscut“. povestește Harry.

Dezvăluirea a stârnit o adevărată vânătoare a primei partenere a prințului Harry. Printre numele vehiculate, a fost și cel al actriței engleze Elizabeth Hurley, pe atunci în vârstă de 36 de ani. Însă, într-un interviu acordat în 2022, Elizabeth Hurley a negat că ea este femeia implicată în episodul respectiv.

Cum a ajuns la cocaină

Tot din 2001 datează și primele acuzații cu privire la faptul că prințul Harry ar fi consumat cocaină. A fost abordat de bodyguardul său, Marko, căruia i se ceruse de către Charles să afle adevărul, după ce editoarea celui mai mare tabloid britanic a susținut că deține dovezi potrivit cărora Harry consuma droguri. Charles și Camilla au decis, la sugestia consilierului de imagine, să nu-i ia apărarea în fața tabloidului, hotărând că „în cazul de față, cea mai bună abordare era să mă arunce direct... în gura lupului“.

În 2002, Palatul a fost abordat din nou de un editor care susținea că deține o fotografie ce-l înfățișa pe prințul Harry trăgând pe nas, și că e dispus s-o încuie în seiful lui pentru totdeauna, în schimbul unor avantaje. Harry a refuzat să cedeze șantajului, dar recunoaște că, totuși, consumase praful alb. „Desigur... eu chiar luasem cocaină la vremea aceea. Pe proprietatea cuiva de la țară, cineva îmi oferise o priză și, de atunci, mai trăsesem câteva. Nu a fost foarte amuzant și nu m-a făcut să mă simt deosebit de fericit, cum părea să fie toată lumea din jurul meu, dar m-a făcut să mă simt diferit și acesta era scopul principal. Eram un băiat de 17 ani, profund nefericit, dispus să încerce aproape orice ca să schimbe situația“, se confesează Harry.

Scandalul uniformei naziste

În ianuarie 2005, unul dintre prietenii lui William organiza o petrecere aniversară, care era de fapt un bal mascat. Will alesese un costum de felină, ca un costum de balet, cu o coadă elastică. Însă Harry nu găsise ceva potrivit, așa că s-a dus la un magazin cu ținute de carnaval, unde, presat de timp, s-a oprit la un costum de pilot britanic și o uniformă nazistă. I-a sunat pe Will și Kate (pe atunci doar prietena prințului moștenitor), iar aceștia l-au sfătuit să ia uniforma nazistă. A mers așa la petrecere, unde n-a prea fost băgat în seamă, toți invitați fiind „mai preocupați să se îmbete și să se pipăie unii pe alții“.

Însă, la petrecere, cineva a făcut poze, pe care le-a vândut unui reporter, pentru 5.000 de lire sterline. După câteva săptămâni, fotografia a apărut în toate ziarele, însoțită de titluri agresive, precum „Heil Harry“ sau „Va plăti pentru acel Heil regal!“. A urmat o avalanșă de reacții și acuzații „care amenința uneori să mă înghită cu totul“, își amintește Harry. Tatăl său l-a mustrat însă cu blândețe și chiar, încercând să domolească furia opiniei publice, l-a trimis la un rabin, care i-a acordat iertarea pentru gestul său.

„Scandalul lua însă amploare de la o zi la alta. Criticile care mi se aduceau în ziare, la radio sau la televizor erau devastatoare. Membrii Parlamentului cereau să fiu aspru pedepsit. Unul dintre ei a zis că ar trebui să mi se interzică să intru la Academia Militară Sandhurst“, scrie Harry. A fost poate cel mai mare scandal în care a fost târât Harry și, până la urmă, sfătuit de consilerii tatălui său, a fost nevoit să-și exprime public regretul pentru acest episod.

Gol-pușcă în Las Vegas

În 2012 a decis, împreună cu prietenii săi, să facă o escapadă în Las Vegas. După un tur al cluburilor, stropit cu băutură din abundență, au revenit la hotel. Aici, prietenii său au invitat 4-5 fete din hotel să li se alăture și cineva a propus să joace biliard. Iar Harry a propus să fie mărită miza: biliard pe dezbrăcate. „Zece minute mai târziu, eram marele perdant, rămas în chiloți. Pe urmă mi-am pierdut și chiloții“, relatează Harry. Doar că una dintre fete făcuse pe ascuns niște poze și le-a vândut, astfel că, a doua zi, imaginile cu Harry în fundul gol erau pe toate site-urile, în unele cazuri însoțite de titluri spumoase, de genul: „Prințul a arătat bijuteriile coroanei!“.

După acest episod, Harry a resimțit puternic remușcările: „Sentimentele de vinovăție și rușine mă făceau, în unele momente, să reușesc doar cu greu să trag aer în piept“, mărturisește prințul. Însă, de această dată, în afară de faptul că tabloidele l-au transformat din nou în subiect de bârfă pentru câteva zile, nu au existat consecințe: nici tatăl său și nici superiorii din armată nu i-au reproșat acest episod, ba chiar au evitat să-l aducă în discuție.

S-a drogat cu ciuperci halucinogene

O altă dezvăluire scandaloasă din cartea lui Harry se referă la consumul de ciuperci halucinogene și la efectele psihedelice pe care le-a resimțit. Unul dintre aceste episoade s-a petrecut la Los Angeles, în ianuarie 2016, unde se afla într-o escapadă alături de doi prieteni. La o petrecere organizată în casa actriței Courteney Cox, a apărut o cutie de romburi de ciocolată neagră cu ciuperci halucinogene. „Amicul meu și cu mine am înhățat câteva, le-am hăpăit pe loc și le-am împins în jos spre stomac cu niște tequila“, mărturisește Harry, care povestește apoi ce-a pățit la baie. „Lângă toaletă era un coș de gunoi cilindric, argintiu, genul pe care apeși cu piciorul o pedală ca să se ridice capacul. M-am uitat lung la el. S-a uitat și el lung la mine. (...) Pe urmă, coșul a devenit... un cap. Am pus piciorul pe pedală, am apăsat și capul și-a deschis gura. Un rânjet cu gura larg deschisă. Am izbucnit în râs, m-am întors, am făcut un pipi. Acum și WC-ul devenise un cap. Vasul alb se transformase în niște fălci căscate, balamalele colacului erau ochii lui argintii sfredelitori. Spunea: «Aaaaaa!». Mi-am terminat treaba, am tras apa, i-am închis gura. M-am întors la coșul argintiu, am apăsat pe pedală, i-am dat să înghită un pachet gol de țigări. – Aaaaa! Mersi, amice! – Cu plăcere, amice! Am ieșit chicotind“ – astfel relatează Harry experiența sa psihedelică care, din fericire pentru el, nu a fost făcută publică la vremea respectivă, astfel că prințul n-a devenit din nou ținta tabloidelor.

Interes uriaș și în România

Autobiografia lui Harry, intitulată „Rezervă“, se poate cumpăra și din librăriile din România, la prețul de 99 de lei. Cartea a fost publicată de Editura Nemira, cea care lansează și versiunea audio integrală a cărţii, în lectura actorului Alexandru Unguru, pe platforma AudioTribe.ro, alături de ebook. La o zi după lansare, Nemira a anunțat că întregul tiraj de 15.000 de exemplare a fost epuizat din depozitele editurii, însă se mai găsește pe rafturile librăriilor. „Pentru a onora cererea fără precedent, editura tipărește al doilea tiraj în regim de urgență“, a comunicat Nemira. Pe site-ul editurii, nemira.ro, titlul este disponibil cu precomandă, la prețul de 89,10 lei, cu precizarea că livrarea se va face începând cu 20 ianuarie 2023.