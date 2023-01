Confesiunile Prințului Harry, episodul 1: Bântuit de fantoma Prințesei Diana până la 23 de ani

Prințul Harry mărturisește în cartea sa autobiografică, intitulată „Rezervă“, faptul că nu a putut crede că mama sa a murit în tragicul accident din Paris din 1997, până când, zece ani mai târziu, i-a refăcut traseul fatal.

În cea mai mare parte a vieții sale, Prințul Harry (38 de ani) a suferit din cauza traumei pierderii mamei la o vârstă fragedă. Nu împlinise încă 13 ani atunci când Prințesa Diana a murit în tragicul accident din Paris, urmărită de paparazzi. În toate relatările pe care le face în cartea sa, „Rezervă“, cele mai mari suferințe și greșeli din perioada de copilărie și adolescență sunt cauzate, spune Harry, de această traumă, precum și de răceala pe care el o simțea între părinții săi și de hărțuirea presei. „Adevărul“ vă prezintă în serialul „Confesiunile Prințului Harry“ cele mai importante dezvăluiri făcute în autobiografia lui Harry, fiul cel mic al actualului Rege, Charles al III-lea al Marii Britanii.

Harry relatează în cartea sa că, deși cele mai frumoase amintiri le are de la Castelul Balmoral, pe care îl consideră „paradisul copilăriei“ sale, tot acolo a aflat și cele mai triste vești, precum cea a morții mamei sale, la 31 august 1997. Descrie scena în care, atunci când avea 12 ani, tatăl său a venit să-l trezească din somn pentru a-i spune că Prințesa Diana a pierit într-un tragic accident rutier în Paris. „Mi-a pus mâna pe genunchi și mi-a zis: «Băiete drag, mama ta a avut un accident de mașină. (...) Mă tem că nu a supraviețuit»“. A rămas marcat foarte mulți ani de această traumă și relatează că foarte mulți ani, până la vârsta de 23 de ani, a tot sperat ca ea să revină. Povestește că a reușit să plângă puțin doar la înmormântare: „Am plâns, dar nu credeam că mama este în sicriu“.

Povestește că a avut perioade în care imaginea mamei era prezentă pe tot parcursul zilei. Se trezea spunându-și „Poate că asta-i ziua cea mare“. Iar după micul dejun: „Poate că o să reapară în dimineața asta“. Și după prânz: „Poate că o să reapară în după-amiaza asta“. Obsesia sa nu înceta nici noaptea, când avea vise întortocheate, care se învârteau însă în jurul aceluiași subiect – felul în care mama sa avea să revină: fie orchestrându-și o întoarcere triumfală, fie apărând incognito, deghizată, caz în care Harry o întreba, în vis: „Mami, tu ești?“. Dar nu primea niciodată răspunsul pentru că, de fiecare dată, în acest moment se trezea.

Problemele pe care le avea la școală, legate de faptul că nu putea memora ușor, le justifică spunând că se obișnuise, după moartea mamei sale, să nu-și exerseze această capacitate de a reține ușor ceva, tocmai pentru a face cât mai repede uitate cele mai triste amintiri și cea mai mare traumă, aceea de a-și pierde mama într-un mod atât de tragic. De asemenea, se simțea foarte atras de activitățile sportive, pentru că a remarcat că ele îl ajută să își consume energia și să se focuseze pe altceva.

Nu s-a simțit niciodată la nivelul intelectual necesar pentru a urma cursurile Colegiului Eton și povestește că a făcut cu greu față rigorilor și ritmului de învățătură de acolo. A solicitat de mai multe ori să fie în clase cu „începători“, mai ales la Franceză, pe care nu o putea învăța. Îl enerva foarte mult și ținuta de acolo, frac negru și cămașă albă, pe care o considera „de înmormântare“ și care, din cauza asta, îi trezea amintirile neplăcute de la ceremonia funerară a mamei sale.

Poate că aceste frământări legate de dispariția mamei sale au contribuit, în cele din urmă, la faptul că s-a simțit atras, încă din adolescență, de alcool și de droguri. A fost foarte impresionat de faptul că tatăl său nu l-a tras de urechi atunci când a aflat că ar consuma droguri și spune că nici nu a stopat avalanșa de articole de presă despre asta, la vremea respectivă, pentru că așa ar fi fost sfătuit de consilierul său de imagine. Harry insinuează în cartea sa că actualului Rege Charles al III-lea i se spusese că e mai avantajos ca opinia publică să-l perceapă ca pe „un părinte singur, cu probleme“.

Răceală în familie și glume răutăcioase

Mărturisește că a simțit toată copilăria, până la moartea mamei sale și chiar și în timp ce părinții lor erau căsătoriți, „lipsa de afecțiune“ dintre părinții săi. „Noi (el și William, n.r.) nu înțelegeam ce se întâmplă între ei. Simțeam lipsa de afectivitate dintre ei și a căldurii din cămin. William este primul care a înțeles că au probleme și a suferit și el foarte mult din cauza asta“, povestește Harry în cartea sa, „Rezervă“.

De asemenea, relatează că a fost foarte afectat în copilărie de faptul că angajații Casei Regale și inclusiv tatăl său făceau glume despre faptul că el ar fi „copil din flori“. Toate zvonurile, povestește Prințul Harry, au pornit de la faptul că maiorul James Hewitt, despre care s-a bănuit la un moment dat că ar fi fost unul dintre amanții Prințesei Diana, avea un păr foarte roșcat, cu care semăna. „Mama l-a cunoscut după nașterea mea“, explică „Rezerva“, dorind astfel să închidă definitiv gurile rele. Harry dă de înțeles că a fost foarte afectat de acele glume, chiar și dacă ar fi fost nevinovate...

A recreat ultimul drum al Prințesei Diana

În 2007, când venise la Paris pentru semifinala și finala Cupei Mondiale la Rugby, l-a întrebat pe șoferul care-i fusese pus la dispoziție dacă știe „tunelul în care mama...“. I-a cerut șoferului să parcurgă tunelul de sub Pont d'Alma cu 105 kilometri pe oră, viteza pe care mașina Dianei ar fi avut-o în momentul accidentului. Aproape că nici n-a simțit ridicătura despre care s-a spus că deviase Mercedesul prințesei. A cerut șoferului să treacă prin tunel și a doua oară, dar apoi își spune că a fost o idee proastă. De ce? Pentru că el își dorise să simtă aceeași neîncredere, îndoială, cu privire la moartea mamei pe care o simțise când secretarul particular i-a arătat dosarele poliției pariziene, dar rezultatul avea să fie exact pe dos. „Însă noaptea aia s-a dovedit a fi cea în care orice îndoială s-a risipit. E moartă, mi-am zis în gând. Dumnezeule, chiar e moartă de-a binelea“. Harry mărturisește că a primit, astfel, încheierea pe care pretindea că o caută, dar și începutul unei noi suferințe: cea de a trăi cu convingerea că paparazzii l-au hărțuit și orbit pe șofer, provocând astfel accidentul, și că nici ei, nici cei care i-au trimis nu sunt declarați vinovați. De altfel, la puține ore după traversarea tunelului, Harry l-a sunat pe fratele său, William, și atunci au vorbit despre accident pentru prima oară de când se întâmplase. Au fost de acord că ancheta recentă a fost „o glumă“, iar raportul final – „o insultă“ și au decis să emită împreună o declarație prin care să solicite redeschiderea anchetei, dar au fost convinși de autorități să n-o facă.

A apelat la un medium pentru a comunica cu mama sa

Chiar dacă, după episodul cu traversarea tunelului de sub Pont d'Alma, Harry s-a declarat convins, în fine, că mama sa nu mai este, amintirea ei a revenit recurent în gândurile sale, chiar și în momente festive și pline de veselie, cum a fost nunta fratelui său, William, cu Kate Middleton, în 2011. Atunci, în biserică, a fost copleșit de amintiri legate de înmormântarea mamei și recunoaște: „Îmi venea foarte greu să mă gândesc la mami ca fiind pe tărâmul morții“. Ceva mai târziu avea să facă o introducere amuzantă la toasturile cavalerilor de onoare, fluturând chiar un chiloțel tanga din blăniță regală, de hermină. A încheiat însă discursul pe un ton serios, vorbind despre „mami“: „Cât de mult i-ar fi plăcut să se afle aici. Cât de mult ar fi iubit-o pe Kate și cât de mult s-ar fi bucurat să vadă iubirea dintre voi doi“.

Amintirea mamei revine obsedant și Harry face cele mai ciudate asocieri. El venise la nuntă după o expediție la Polul Nord, unde, după cum mărturisește, îi degeraseră degetele și obrajii, dar și penisul. Iar când i s-a recomandat să se dea cu o cremă Elizabeth Arden, a replicat: „Mama se dădea cu crema asta pe buze. Tu vrei să mă dau cu ea pe mădular?“.

Nici după zece ani de la acest moment, amintirea mamei nu a dispărut complet. Prințul Harry a dezvăluit că în 2021 a căutat ajutorul unui medium pentru „a vorbi“ cu mama sa. Prieteni de încredere i-au recomandat o persoană cu „puteri“ speciale. În timpul ședinței de spiritism, femeia i-a spus că Prințesa Diana îi simte starea de confuzie și îl asigură că „răspunsul va veni în timp“, că știe că nu-i este ușor și că e foarte mândră de el. „Mama ta spune că trăiești viața pe care ea nu a putut-o trăi. Dar trăiești viața pe care și-ar fi dorit-o pentru tine“.

Impresionat de aceste mesaje, Harry spune că avea nevoie de o dovadă ca să le creadă. Și atunci spiritista a amintit un episod pe care, în principiu, nu avea de unde să-l cunoască: momentul în care micul Archie, primul copil al Prințului Harry, a spart un ornament de Crăciun care aparținuse reginei. Clarvăzătoarea a indicat unde se afla ornamentul și a adăugat: „Mama ta zice că s-a amuzat“.

Interes uriaș și în România

Autobiografia lui Harry, intitulată „Rezervă“, se poate cumpăra și din librăriile din România, la prețul de 99 de lei. Cartea a fost publicată de Editura Nemira, cea care lansează și versiunea audio integrală a cărţii, în lectura actorului Alexandru Unguru, pe platforma AudioTribe.ro, alături de ebook. La o zi după lansare, Nemira a anunțat că întregul tiraj de 15.000 de exemplare a fost epuizat din depozitele editurii, însă se mai găsește pe rafturile librăriilor. „Pentru a onora cererea fără precedent, editura tipărește al doilea tiraj în regim de urgență“, a comunicat Nemira. Pe site-ul editurii, nemira.ro, titlul este disponibil cu precomandă, la prețul de 89,10 lei, cu precizarea că livrarea se va face începând cu 20 ianuarie 2023.