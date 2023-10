Chef Sorin Bontea a avut o viață grea înainte de a deveni faimos: „Veneam acasă odată la șapte-opt luni”

Renumit pentru talentul său în bucătărie, carismaticul Sorin Bontea de la „Chefi la cuțite!” a avut, cu mult înainte de a deveni celebru în show-uri culinare, o poveste impresionantă.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au decis, cu o lună înainte de începerea filmărilor pentru sezonul 13 „Chefi la cuțite”, să se retragă din proiectul prin care și-au câștigat o mare notorietate, motivând că oboseala și-a spus cuvântul.

Nu multă lume cunoaște trecutul greu al lui Chef Bontea, care, la începutul carierei sale, a fost nevoit să stea despărțit multă vreme de minunata sa familie.

Mărturisirea a fost făcută după ce, într-una dintre edițiile emisiunii de la Antena 1, chef Sorin Bontea s-a recunoscut în povestea unei concurente.

„În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors. Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit”, a povestit atunci concurenta la emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

„Nici eu nu i-am văzut, serios”

Mărturisirea l-a făcut pe celebrul Chef să-și spună, la rândul lui, povestea: a fost bucătar pe vase de croazieră unde a gătit pentru vedete internaționale precum Nicolas Cage sau Van Damme. Ajungea acasă, la ai săi, o dată la mai bine de o jumătate de an.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam acasă odată la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a continuat chef Sorin Bontea.

Sorin Bontea lucrează în bucătărie de la vârsta de 16 ani

Potrivit propriilor mărturisiri, în perioada copilăriei, a renunțat la pasiunile pe care le avea și astfel a ajuns, la vârsta de 16 ani, să lucreze pentru prima dată într-o bucătărie.

