Decizie șoc la Antena 1. Emisiunea Chefi la Cuţite se desparte de cei trei jurați ai ei

Postul de televiziune renunţă la cei trei juraţi, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea, care au fost ani de zile la cârma uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de pe Antena 1. Mona Segall: „Cu mai puţin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect”.

Anunţul plecării celor trei jurați a fost dat chiar de Antena 1, printr-un comunicat de presă, joi seara. Creatorii Chefi la Cuţite vor anunţa în curând noua distribuţie a celui mai popular cooking show din România.

Iată mai jos comunicatul integral al Antena 1:

„Antena 1 anunţă înlocuirea primilor 3 juraţi ai formatului: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea. Mega succesul Chefi la Cuţite continuă cu noile staruri care vor fi anunţate în curând.

Motivul despărţirii - Refuzul celor 3 juraţi de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puţin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13. Foştii juraţi au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deşi între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023).

Declaraţie MIHAI IONIŢĂ, CEO Antena Group

“Am fost surprinşi de anunţul de ultim moment al celor trei juraţi, pentru că ne aflam într-un stadiu extrem de avansat al pregătilor pentru filmarea sezonului următor şi pentru că suntem într-o relaţie contractuală cu cei trei. Motivul principal invocat de aceştia a fost starea de oboseală, deşi a existat o pauză de 6 luni între sezoane. Ne pare rău că toate încercările de a rezolva această situaţie nu au dus la soluţia ideală.

Chefi la cuţite este un format puternic, iar producătorul Mona Segall este o creatoare unică - a reuşit întotdeauna să găsească oamenii iubiţi de public. Sunt generaţii întregi de oameni de televiziune care îi datorează cariera şi mai ales substanţa devenirii a ceea ce sunt azi. Îi putem vedea pe toate ecranele.

Aşteptăm cu mult interes noua generaţie de succes Chefi la cuţite, pentru că Mona şi echipa ei ştiu ce înseamnă magia showurilor unice.

Angajamentul nostru faţă de calitate şi divertisment de clasă rămâne neschimbat. Calitatea este în ADN-ul Chefi la Cuţite. De la selecţia juraţilor, până la producţia show-ului şi interacţiunea cu publicul, standardul nostru de calitate rămâne neschimbat şi neîntrerupt.

Fanii Chefi la cuţite se pot aştepta la un sezon nou plin de surprize, performanţe memorabile şi momente emoţionante.”

Iată evoluţia discuţiilor care au dus la situaţia dintre echipa Chefi la Cuţite şi cei 3 foşti juraţi:

• Martie – Comunicare calendar de producţie pentru sezonul 13 Chefi la Cuţite către cei 3 juraţi.

• Mai - septembrie - Pregătiri producţie pentru sezon nou – difuzare anunţ casting, comunicare cu toată echipa, sponsori şi producţie, contracte de închiriere, utilităţi, programare echipă filmare, preselecţii în mai multe oraşe din ţară, asigurarea transportului pentru concurenţii veniţi din afara ţării etc. Toate aceste demersuri au implicat alocarea de resurse financiare şi umane, peste 150 de oameni au muncit pentru pregătirea show-ului.

• Septembrie - Juraţii anunţă, cu mai putin de 30 de zile înainte de startul filmarilor, că nu mai pot participa la filmări invocând starea de oboseală.

• Octombrie - Juraţii refuză calendarul de producţie modificat, deşi acesta a fost ajustat conform propunerii lor. Final de poveste, început de istorie.

Declaraţie MONA SEGALL, Producător General

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost şi familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluţii când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit şi ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puţin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Ştiu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îţi trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai ştiu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesionişti, care după atâţia ani înţeleg televiziune, înţeleg şi ştiu ce presupune pregătirea acestui format, ştiu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni şi nu pot fi remediate într-o lună de zile.

Chefi la Cuţite este unul dintre cele mai puternice branduri de televiziune, un brand la care lucrez alături de echipa mea de peste 8 ani de zile, un brand de care telespectatorii merită să se bucure în continuare, pentru că, la final, ei sunt creatorii de vedete şi responsabilitatea vedetelor este faţă de publicul care i-a adus aici.

Profesional şi uman ştiu că am făcut tot ce s-a putut. Rolul meu a fost să îi învăţ televiziune, să construiesc pentru ei cel mai bun context posibil. Şi eu am obosit, de foarte multe ori, dar responsabilitatea în faţa echipei şi a oamenilor cu care lucrez este mereu unul din secretele acestor mulţi ani în televiziune”.

Mona Segall, producătorul celor mai de succes showuri din epoca modernă a televiziunii din România (de la Dansez pentru tine, primele sezoane de Vocea României şi Românii au talent, până la cele mai iubite show-uri de azi, Chefi la cuţite şi America Express), este creatoarea celor 3 personaje pe care le-a selectat pentru juriu pentru prima oară în anul 2012, când aceştia erau necunoscuţi publicului larg.”

Despre emisiunea Chefi la Cuţite

Show-ul Chefi la Cuțite, bazat pe formatul internaţional Game of Chefs, dezvoltat şi adaptat pieţei din România, este emisiunea de divertisment de top care a captivat milioane de telespectatori în 12 sezoane şi care rămâne dedicată excelenţei şi inovaţiei care au consacrat-o ca lider în divertisment.

Ultimele bătălii ale sezonului 12 încep duminică, 15 octombrie şi marea finală va fi difuzată miercuri, 18 octombrie, la Antena 1.

