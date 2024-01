Carmen Tănase, una dintre cele mai îndrăgite actrițe, a spus ce salariu are: ”Hai, supraviețuiești. Bă, dar eu vreau să trăiesc!”

Una dintre cele mai iubite actriţe din România împlinește astăzi 63 de ani. Cu o carieră impresionată, Carmen Tănase nu s-a sfiit să recunoască recent câți bani câștigă din salariul de la stat, din 1990, fiind actriţă la Teatrul Odeon din Bucureşti.

La capitolul financiar, actrița a recunoscut cu sinceritate că a avut perioade în care nu i-au ajuns banii, mărturisind ce salariu încasează lunar.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7.200 de lei, asta înseamnă 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit. Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct! Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea de exemplu e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc. Da, am avut perioade (n.red. când nu se ajungea cu banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu!", a declarat Carmen Tănase în podcastul "Galben", conform click.ro.

Sute de roluri, interpretate magistral

Carmen Tănase s-a născut pe 18 ianuarie 1962 la Ploiești. Între 1980 şi 1984 a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (în prezent Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”), secţia actorie. A debutat în rolul Foca din piesa "Fluturi, fluturi" de Aldo Nicolaj, regizată de Cristian Hadjiculea la Teatrul Foarte Mic din Bucureşti, care a avut premiera în 1982 şi care a fost preluată ulterior de Teatrul Naţional din Iaşi. Între 1984 şi 1990 a fost actriţă la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, iar din 1990, Carmen Tănase este actriţă la Teatrul Odeon din Bucureşti, conform Agerpres.

Carmen Tănase a jucat şi într-o serie de filme, precum „Misterele Bucureştilor”, regia Doru Năstase (1983), „Vinovatul”, regia Alexa Visarion (1991) și „Drumul câinilor”, regia Laurenţiu Damian (1991), dar și în mai multe seriale şi filme pentru micul ecran: „Pariu cu viaţa”, „Moştenirea”, „State de România”, „Regina”, „Inimă de ţigan”, „Iubire ca în filme”, „Lacrimi de iubire”, „Bani de dus, bani de-ntors”.

Actriţa Carmen Tănase a primit Premiul pentru rol secundar la Festivalul Dramaturgiei Româneşti 2004, Timişoara, pentru rolul „Colette Duduleanu” din spectacolul „Gaiţele” de Al. Kiriţescu.