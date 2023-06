Marea și ultima iubire a lui Adrian Pintea. Femeia care l-a fascinat: „A fost straniu, ca o regăsire peste timp”

Celebru actorul, de la a cărui moarte se împlinesc astăzi 16 ani, și-a cunoscut marea iubire, pe Lavinia, pe când aceasta avea doar 16 ani, iar el, 43. Deși era o mare diferență de vârstă, acest lucru nu i-a împiedicat să-și trăiască dragostea.

Lavinia Tatomir l-a întâlnit pe Adrian Pintea când avea doar 16 ani, dar relaţia lor sentimentală a debutat când ea a ajuns la 20 de ani. La scurt timp s-au şi căsătorit. Au trăit împreună şapte ani de iubire intensă, dar într-o zi visul s-a terminat.

Când l-a cunoscut pe Adrian Pintea, Lavinia Tatomir avea doar 16 ani. S-a întâmplat în 3 ianuarie 1997, la Craiova, oraşul ei natal. S-au căsătorit civil la 25 decembrie 2000, iar cununia religioasă a avut loc la 30 iunie 2001, la Biserica Catolică din Craiova, Pintea fiind catolic. Peste şapte ani, în 8 iunie, cele două suflete pereche, aşa cum le plăcea lor să-şi spună, au fost despărţite de moarte. Adrian Pintea s-a stins la Spitalul Fundeni, unde fusese internat în stare gravă, cu ciroză hepatică. Avea 52 de ani.

Cum s-au întâlnit

Povestea lor de iubire este una extraordinar de frumoasă. Lavinia Tatomir, care în prezent este medic psihiatru și este căsătorită cu un doctor anestezist, dezvăluia cum l-a cunoscut pe regretatul actor Adrian Pintea.

„Ne-am întâlnit la 3 ianuarie 1997, în miezul iernii… Adrian a rămas fără voce… Mă văzuse la televizor şi îl fascinase darul meu (n.r. bioenergia) şi a dorit imediat să mă cunoască. Întâlnirea noastră a fost foarte stranie, asemeni unei regăsiri peste timp. Ne fascinam reciproc, de fapt! Când m-a cerut de soţie, tocmai împlinisem 20 de ani şi încă îi vorbeam cu dumneavoastră”, mărturisea Lavinia Tatomir în revista Taifasuri. Regretatul actor a cerut-o de soţie chiar la 2 septembrie 2000, de ziua ei de naştere.

"Adrian m-a sunat şi m-a cerut de soţie. Iniţial am crezut că a încurcat numărul de telefon şi că cererea în căsătorie îi era adresată altei femei. Nu puteam crede! Când m-am convins că este vorba despre mine, fără să mai stau pe gânduri, am spus „Da!” şi am fost fericită! Îl iubeam de copil! Mai târziu mi-a mărturisit că m-a iubit din prima clipă, că mă visa, că nu înţelegea ce i se întâmpla, că a aşteptat, tăcut, să împlinesc 20 de ani”, a povestit Lavinia Tatomir.

Lavinia era menţionată des de către actor în interviurile pe care le acorda şi, conform acesteia, se comporta ca un cavaler, lăsându-i în fiecare dimineaţă câte o scrisoare, unele dintre acestea fiind reproduse în prima carte pe care i-a dedicat-o acestuia „Lecţie de iubire cu Adrian Pintea“.

Rolul care l-a făcut celebru

Adrian Pintea a copilărit la Beiuş – locul în care s-a născut, pe 9 octombrie 1954 – şi la Oradea. Înzestrat peste măsură, Adrian Pintea s-a înscris și a absolvit cu brio IATC, în 1979, la 24 de ani. A urcat pe scenă încă din timpul studenției, a avut zeci de roluri, dar ”lovitura” a dat-o în 1980 cu rolul care l-a făcut celebru: ”Iancu Jianu zapciul”, apoi cu ”Iancu Jianu haiducul” (1981), în regia regretatului Dinu Cocea.

Angajat al Teatrului ”Nottara” din Bucuresti, inegalabilul Adrian Pintea a cucerit mereu publicul si întotdeauna a stârnit ropote de aplauze cu interpretările sale magistrale. Tăcerile, sensibilitatea, puterea privirii sale transmiteau mai multă emoție decât orice cuvânt rostit.

O săptămână de grele suferințe

Nobilul cinematografiei româneşti se stingea din viaţă pe 8 iunie 2007, după o săptămână de grele suferinţe în spitalul Clinic Fundeni. Insuficienţa hepatică severă era dublată de o infecţie care ar fi apărut în urma unui implant dentar pe care actorul şi-l făcuse. Conform soţiei sale, Lavinia, Pintea era complexat de dantura sa, dorind să-i îmbunătăţească aspectul. Avea doar 53 de ani când era condus pe ultimul drum de soţie, familie, prieteni, studenţi, fani şi de calul său. Actoria o luase demult în stăpânire, îi rămăsese numai regia, unul dintre visele sale neîmplinite rămânând acela de a regiza un film.