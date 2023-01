Paula Seling, recent divorțată, despre cum a adoptat-o, de fapt, pe fetița ei: „Au fost momente mai dificile”

Paula Seling a devenit mamă în urmă cu câțiva ani, când a adoptat o fetiță. Între timp, căsătoria ei cu Radu Bucura a ajuns la final, dar micuța se înțelege de minune cu ambii părinți adoptivi.

Artista a mărturisit prin ce a trecut din momentul în care a fost demarat procesul de adopție, dar și ce a urmat după ce fetița, Elena, a ajuns în familia ei. Paula Seling spune că atât ea, cât și Radu Bucura, fostul ei soț, au fost cuceriți din prima clipă de Elena, dar a explicat că, pentru acomodarea fetiței, care avea trei ani la acel moment, a apelat inclusiv la psiholog.

„Procesul e minuțios, cu teste și analize psihologice, fizice. Dar nu a fost greu. Am fost foarte nerăbdători, ambii părinți, și am reușit, printr-un program special, să adoptăm destul de repede. (...). Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi. (...) Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine”, a declarat Paula Seling, în exclusivitate pentru Revista Viva.

Paula Seling spune că fetița trece prin toate fazele prin care trece un copil de vârsta ei, dar e perfect adaptată vieții de familie.

„Este un copil iubit, dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste. Fiecare zi vine cu emoții diverse. Personal, mă întreb, cu fiecare decizie, dacă fac ceea ce trebuie.Și, apoi, mă gândesc că singura lege ce nu greșește este cea a iubirii. Temerile mele sunt legate de viitorul ei, dacă vom reuși să o îndrumăm spre valorificarea totală a talentelor ei, care să îi aducă satisfacție și fericire la vârsta adultă”, a mai mărturisit Paula Seling.

Foarte discretă în ceea ce privește viața sa personală, înaintea Sărbătorilor de iarnă, Paula Seling a decis să facă o dezvăluire emoționantă: este mamă. Cântăreața a vorbit într-o postare pe Facebook despre micuța Elena și a explicat de ce a decis să facă public abia acum acest lucru.

Amintim că, după zvonurile apărute în legătură cu divorțul dintre Paula Seling și soțul său, artista a făcut dezvăluiri cu privire la motivul care a dus la destrămarea unei căsnicii frumoase de aproape 20 de ani și a explicat că se consolează cu faptul că toate lucrurile au un rost pe lume.