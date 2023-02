Paula Seling dezvăluie de ce nu mai cântă la finala Eurovision. „Eu să plec plângând din sediul TVR?!“

Paula Seling trebuia să susțină un minirecital în finala Eurovision România 2023. Doar că i-au impuse melodiile pe care să le interpreteze și artista a refuzat, așa cum a scris Libertatea.

„Nu sunt genul de persoană care să spună lucruri…”, a fost comentariul inițial al artistei. „TVR nu i-a impus doamnei Paula Seling să interpreteze ceva anume”, a susținut Eurovision România.

Artista a confirmat informațiile pe Facebook

Ulterior, Paula Seling a mărturisit că, într-adevăr, a renunțat la recital, dar fără să plângă la plecare, cum a scris Libertatea. „Eu?! Să plec plângând din sediul TVR?! Pentru că cineva din organizatori are o problemă personală cu o piesa intrată în Patrimoniul UNESCO pe care doream să o cânt n recitalul meu și sunt sigură ca ar fi bucurat audiența TVR?! Să plâng pentru că un producător TVR crede că poate face playlist-ul unui artist invitat? Niciodată! Doamne ferește! Mă retrag mereu atunci când consider ca nu e locul meu.. și niciodată nu am să vărs lacrimi pentru asta” a scris Paula Seling pe pagina sa personală de Facebook.

Piesa intrată în Patrimoniul UNESCO la care face referire Paula Seling și pe care artista în vârstă de 44 de an voia s-o cânte în ziua finalei pe scena Finalei Naţionale Eurovision este „Vals (Dulcea și tandra mea fiară)”.

Conform caracterizării europafm.ro, este o variantă emoționantă a „Valsului” din filmul „Dulcea și tandra mea fiară”, piesă a Maestrului Eugen Doga, intrată în Patrimoniul UNESCO drept „Valsul secolului XX“.

Theodor Andrei (18 ani) va reprezenta țara noastră cu piesa „D.G.T. (Off and on)” la ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest va avea loc la Liverpool. Semifinalele vor avea loc pe 9 şi 11 mai, iar marea finală, pe 13 mai. Reprezentantul României va concura în a doua semifinală.