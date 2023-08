Actrița Natalie Portman se desparte de soțul său după 11 ani de căsnicie. Cu cine a înșelat-o

Natalie Portman și soțul ei, coregraful francez Benjamin Millepied, au decis să se separe după 11 ani de căsnicie. La baza despărțirii ar sta o activistă pentru mediu în vârstă de doar 25 de ani, cu care acesta a înșelat-o.

Cuplul are împreună doi copii. Recent, pe 4 august Natalie Portman și soțul ei sărbătoreau aniversarea a 11 ani de la căsătorie. Chiar în ziua aniversării, actrița a fost văzută fără verighetă, scrie click.ro

Conform Us Weekly, Un apropiat al celor doi a declarat că au încercat să își repare căsnicia, după ce s-a aflat de aventură, însă nu a mers.

Aceeași sursă din jurul fostului cuplu a spus că Natalie Portman „credea că aventura lui a fost o legătură scurtă și prostească, care nu înseamnă nimic pentru el.”

Actriţa de 42 de ani are doi copii împreună cu Benjamin Millepied - un băiat de 12 ani şi o fetiţă de 6 ani.

Natalie Portman, dezvăluiri despre Hollywood: „Am o sută de poveşti. Am fost hărţuită sau discriminată în aproape toate proiectele la care am lucrat“

În urmă cu câțiva ani, actriţa Natalie Portman, laureată a premiului Oscar, a mărturisit că a fost discriminată sau hărţuită sexual în aprope toate proiectele la care a lucrat, povestind câteva dintre experienţele neplăcute prin care a trecut.

Într-un interviu pentru „The Vulture“, Natalie Portman s-a declarat norocoasă că nu a fost niciodată agresată sexuală, însă a subliniat că are „o sută de poveşti“ despre cum a fost tratată necorespunzător de către bărbaţii din industria cinematografică.

Actriţa recunoaşte că hărţuirea sexuală la Hollywood a fost acceptată ca atare de multe femei cărora li s-a indus ideea că face parte din „procesul“ construirii unei cariere. Portman mai spune că actriţele sunt deseori puse într-o poziţie din care le este imposibil să vorbească despre experienţele îngrozitoare la care sunt supuse.

„Cred că prima reacţie pe care am avut-o când am văzut toate aceste femei vorbind public a fost: «Wow! Sunt atât de norocoasă că nu mi s-a întâmplat aşa ceva!» Apoi, reflectând, mi-am dat seama că nu am fost niciodată agresată, dar am fost discriminată şi hărţuită în aproape toate proiectele la care am lucrat vreodată. Am trecut de la «nu am nicio astfel de poveste la am o sută de poveşti». Şi cred că foarte mulţi oameni au simţit acest lucru, pentru că până acum am tratat totul ca fiind «parte a procesului»“, a explicat Natalie Portman.