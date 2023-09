Actorul Ian McKellen din „Stăpânul Inelelor”, despre cea mai proastă zi la filmări: „M-am dus în România”

Vrăjitorul Gandalf din franciza Stăpânul Inelelor, actorul Ian McKellen, a povestit una dintre cele mai proaste experiențe de pe platourile de filmare. Se întâmpla în urmă cu 40 de ani ăn „The Keep”, filmul de groază al lui Michael Mann din 1983.

Actorul britanic, în vârstă de 84 de ani, unul dintre cei mai buni artiști ai lumii, a povestit într-un interviu pentru revista Variety citată de Libertatea, despre oameni care au împiedicat construirea unor roluri memorabile de-a lungul carierei sale.

În „The Keep”, filmul de groază al lui Michael Mann din 1983, McKellen a fost supus unui adevărat chin. A trebuit să suporte ore de machiaj pentru a-l face să pară mai în vârstă. El o numește cea mai proastă experiență de filmare.

„Michael Mann mi-a spus: «Tu joci acest român». Așa că m-am dus în România să fac cercetare și am învățat să vorbesc cu accent românesc”, a povestit actorul.

„Apoi, în prima zi de filmare, Michael mi-a spus că vrea să vorbesc cu un accent de Chicago. Ei bine, nu am putut face asta și de acolo totul s-a înrăutățit”, a completat actorul.

The Keep este un film de groază supranatural din 1983, scris și regizat de Michael Mann, după cum e descrisă pelicula pe Wikipedia. Acțiunea are loc în România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și urmărește un grup de soldați naziști care dezlănțuie o forță supranaturală răuvoitoare, după ce și-au stabilit tabăra într-o fortăreață antică de piatră din Munții Carpați.

Momentul neașteptat la premiera filmului „Star Trek: Picard”

În 2020, actorii Patrick Stewart şi Ian McKellen s-au sărutat în văzul tuturor la premiera filmului „Star Trek: Picard” de la Londra.

Celebrul actor a fost alături de soţia sa, Sunny Ozell, la eveniment. Nu aceasta a atras atenţia, ci momentul în care bunul prieten al actorului, Sir Ian McKellen, s-a apropiat de el şi l-a sărutat chiar pe buze. La lansarea filmului erau prezenţi foarte mulţi fotografi care au surprins imediat şi în detaliu acest gest neaşteptat pentru toată lumea. Patrick Stewart şi Ian McKellen sunt foarte buni prieteni, însă nu au fost niciodată iubiţi, relatează okmagazin.ro

Ian McKellen a studiat la Cambridge şi este un susţinător al drepturilor LGBT, de când şi-a recunoscut homosexualitatea live, la radio, în 1988. Un amănunt, o ultimă piesă din puzzle, care îl defineşte, căci din acea zi s-a luptat pentru schimbarea legilor din Marea Britanie, răspunzând foarte prompt la întrebările aşa-zis incomode despre orientarea lui sexuală –„Când aţi aflat că sunteţi gay? - Presupun că în ziua în care TU afli că nu eşti gay”.