Premiera „Stăpânul Inelelor“ de la Amazon, peste 25 de milioane de spectatori. Ce i-a spus lui Jeff Bezos fiul său

Premiera serialului „Stăpânul Inelelor: The Rings of Power“ este cel mai bun debut din istoria Prime Video, platforma de streaming a Amazon. Primele două episoade, difuzate în aceeași azi, au avut peste 25 de milioane de telespectatori.

Potrivit Business Insider, aceasta este cea mai scumpă producție TV, cu un buget de un miliard de dolari pentru primul sezon.

Publicul „doboară toate toate recordurile anterioare, marcând cea mai mare premieră din istoria Prime Video“, potrivit unui comunicat al companiei. Este pentru prima dată când Amazon face publice cifrele de audiență pentru una dintre producțiile sale. Serialul a debutat la nivel global pe 1 şi 2 septembrie, în funcţie de teritoriu şi fus orar.

„Zecile de milioane de fani - care sunt, în mod evident, la fel de pasionați de Pământul de Mijloc ca și noi – sunt adevărata măsură a succesului“, a declarat directoarea Studiourilor Amazon, Jennifer Salke.

Ce i-a spus lui Jeff Bezos fiul său

Acest proiect este foarte special și pentru Jeff Bezos, fodator și CEO al companiei Amazon, care a avut un rol esențial în câștigarea drepturilor de ecranizare. Aceasta a mărturist că, la începutul proiectului, unul dintre fii săi i-a spus să aibă mare grijă. „Fiul meu a venit la mine într-o zi, m-a privit în ochi și mi-a spus foarte sincer: «Tată, te rog să nu f*** acest serial!». Și a avut dreptate. Știm că este o mare responsabilitate“, declara Bezos, care este un fan declarat al lui Tolkien.

Seria este inspirată din universul creat de scriitorul J.R.R Tolkien, iar acţiunea se petrece cu patru mii de ani înainte de evenimentele din „The Hobbit“ şi „The Lord Of Rings“.

„Lord of the Rings: The Rings of Power“ este una dintre marile mize ale platformei pentru următorii ani și, cel mai probabil, va avea cinci sezoane. Ideea studioului este de a imita fenomenul „Game of Thrones“. Drepturile de ecranizare ar fi fost cumpărate cu 250 de milioane de dolari.