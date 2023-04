„Survivor România“: răzbunare la nominalizare. Alin Chirilă a plătit polițe mai vechi

Competiția devine tot mai strânsă în reality-show-ul de la Pro TV, iar concurenții sunt capabili de orice strategie și chiar de răzbunări.

Jocul de imunitate al acestei săptămâni i-a adus din nou pe cei 12 concurenți rămași în competiție la probele individuale, astfel că fiecare a luptat pe cont propriu. Chiar dacă a petrecut cu o seară înainte – mai mult decât trebuia, după cum a recunoscut -, Alin Chirilă și-a învins colegii și a reușit să-și asigure imunitatea în această săptămână.

„După recenta recompensă, unde am fost la piscină, am mâncat, am băut coctailuri, am avut seară de film... m-am trezit dimineață, eram cam bulversat de la cocktailurile acelea, dar am reușit să intru de opt ori pe traseu și sunt bucuros că mi-am atins scopul astăzi“, a spus Alin Chirilă înainte de a primi colanul de imunitate.

→ Imaginea 1/4: Kamara o imita pe Andreea Moromet png

Înainte de Consiliul de nominalizare, concurenții au făcut noi strategii și au încercat să facă alianțe pentru a se salva de la nominalizare.

În Consiliu, Alin Chirilă a făcut și o nominalizare individuală, dar a participat și la cea colectivă. Nominalizarea colectivă a tribului Taino a fost Kamara, după o luptă strânsă cu Andreea Moromete, iar cea făcută de Alin Chirilă a fost Dan Ursa, cu care acesta a avut mai multe conflicte. De altfel, săptămâna trecută, când Dan Ursa a avut colanul de imunitate, Alin Chirilă a fost la un pas să fie propus pentru eliminare. În schimb, nominalizarea lui Dan Ursa a fost Remus Boroiu, prietenul lui Alin, care a și părăsit competiția.

„O să-l nominalizez pe Dan Ursa, pentru că este fals și mă incomodează în drumul meu către finalul acestui concurs“, a spus Alin Chirilă.