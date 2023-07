„Star Wars: Ashoka“ și „Gardienii Galaxiei 3“, printre premierele lunii august la Disney+ VIDEO

Blockbustere recente, seriale noi sau consacrate fi difuzate luna aceasta pe platforma de streaming.

Zilele fierbinți continuă, fie că este vorba de vreme, fie că este vorba de plitele fierbinți de la restaurantul The Original Beef of Chicagoland, unde echipa muncește din greu încercând să redeschidă afacerea în mult așteptatul sezon 2 al serialului Ursul de la FX (The Bear) din 2 august. Nu vei rămâne rece nici la cel de-al treilea sezon al îndrăgitului serial Crime în imobil (Only Murder in the Building), cu o distribuție plină de staruri. Fanii aventurilor spațiale vor fi, de asemenea, încântați la Disney+ în august, deoarece se pot bucura de Star Wars: Ahsoka și Guardians of the Galaxy Vol. 3 de la Marvel Studios.

„Crime în mobil“ (sezonul 3) - 8 august

Sezonul trei îi găsește pe Charles, Oliver și Mabel (interpretați de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez) investigând o crimă în culisele unui spectacol de pe Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) este un star de acțiune de la Hollywood al cărui debut pe Broadway este întrerupt de moartea sa prematură. Ajutat de colega Loretta Durkin (Meryl Streep), trio-ul nostru se lansează în cel mai dificil caz de până acum, în timp ce regizorul Oliver încearcă cu disperare să își refacă spectacolul. Un nou episod în fiecare săptămână

„Ursul“ (sezonul 2) - 2 august

Serialul original „Ursul“ de la FX, aclamat de critici, este o poveste despre mâncare, familie, angajamente nebunești la serviciu, frumusețea și neajunsurile abrupte și alunecoase ale exigenței și presiunea promptitudinii. În timp ce tânărul bucătar Carmy și echipa sa se străduiesc să își transforme localul de sandvișuri ponosit într-un restaurant de fine dining, ei înșiși trec prin schimbări în viață și se confruntă cu trecutul lor pentru a se împăca cu cine vor deveni în viitor. Toate episoadele disponibile

„Gardienii Galaxiei volumul 3“ - 2 august

În „Gardienii Galaxiei volumul 3“ de la Studiourile Marvel, îndrăgita trupă de neadaptați arată complet diferit de cum o știm. Peter Quill (Chris Pratt), încă tulburat de o pierdere teribilă, trebuie să-și mobilizeze echipa într-o misiune periculoasă pentru a salva universul și viața lui Rocket. Între timp, o forță imprevizibilă amenință sa-I doboare pe Gardieni.

„Star Wars: Ashoka“ - 23 august

Acțiunea serialului este plasată în perioada de după căderea Imperiului spune povestea luptătoarei Ahsoka Tano, o fostă ucenică a lui Anakin Skywalker, o eroină în Războiul Clonelor, însă al cărei destin nu urmează calea clasică Jedi. Aceasta investighează o amenințare emergentă la adresa unei galaxii vulnerabile. Un nou episod în fiecare săptămână