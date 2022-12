Votul „Schengen“ de la „Vocea României“. Indonezianul Kam a fost eliminat deși avut un moment spectaculos

Marea surpriză a ediției de aseară a show-ului de la Pro TV a fost eliminarea lui Kam Cahayadi, în pofida prestației foarte bune.

Concurentul din echipa lui Denis nu primit suficiente voturi de la public, iar fanii concursului au contestat rezultatul. Teodor Debu, Anastasia Budeșteanu, Ioana Vecerdea, Iulian Nunucă, Winael Baldus, Eduard Stoica, Andra Botez și Rianna Rusu sunt semifinaliștii desemnați exclusiv în urma votului telespectatorilor.

Echipa lui Denis a evoluat prima în această ediție live. Indonezianul Kam Cahayadi a deschis seara în forță cu un moment artistic plin de energie, interpretând piesa „Black or White“ a lui Michael Jackson.

„E foarte greu să cânți Michael Jackson, dar să cânți Michael Jackson dansând... E poate cel mai bun moment din parcursul tău“, i-a spus Tudor Chirilă. „Sper ca oamenii să te adopte și să te voteze“, a completat Smiley.

Teodor Debu a interpretat într-o manieră originală melodia „Iron Sky“, iar Anastasia Budeșteanu a creat multă emoție cu piesa „Ne me quitte pas“, a lui Jacques Brel.

„A mers bine vocea ta, dar eu un pic nu te-am crezut“, a comentat Tudor Chirilă după prestația Anastasiei. „Pentru mine ai fost minunată și ai strălucit“, a încurajat-o antrenorul ei.

Kam a obținut cele mai puține voturi și a părăsit competiția, iar mulți fani ai concursului s-au arătat indingnați în comentariile din rețelele sociale. „E România și românii nu votează cu străinii“, „De aia nu ne acceptă nimeni, niciunde, că suntem niște rasiști“, „Chiar nu îmi imaginam că cel care o să plece o să fie Kam, foarte dezamăgită sunt! Well done Kam, you're the best!“, „Kam a fost cel mai bun. Păcat!“, „Și ce dacă nu-i român, aici contează vocea, nu nația“, „Kam a fost cel mai bun, era un concurent de finală, nu părea un moment de concurs, ci de concert. Sigur vom auzi de el și va scoate piese, era unul dintre concurenții care aveau tot pachetul“, sunt doar câteva dintre comentarii.

„Vocea României“: emoții și surprize

Echipa lui Tudor Chirilă a fost a doua în concurs. Antrenorul a ales pentru Valeria Marcu o piesă de musical, „The Impossible Dream“, însă tânăra a ratat finalul melodiei.

„Valeria e una dintre vocile senzaționale din competiție, îmi pare rău că ți s-a întâmplat chestia aia la final. Sper să nu conteze că nu ți-a ieșit ultima notă“, a spus Smiley.

„Eu nu cred că o notă poate să conteze mai mult decât un cântec, dar asta va decide lumea de acasă“, a fost argumentul antrenorului ei.

Iulian Nunucă și-a dorit să cânte rock, așa că Tudor i-a încredințat „una dintre cele mai șmechere piese rock ale tuturor timpurilor“, „Child in Time“, a trupei Deep Purple. Lejeritatea cu care a trecut prin registre muzicale joase, dar și foarte înalte și întreaga interpretare de excepție au ridicat sala în picioare. Ioana Vecerdea a avut și ea un moment puternic cu melodia „Zombie“, a trupei The Cranberries.

Valeria Marcu a obținut cele mai puține voturi și a părăsit concursul „Vocea României“. Iulian Nunucă a primit în doar câteva minute sute de mesaje de felicitări pe Facebook, iar mulți îl văd câștigător.

„Ne-a dat șah mat echipa Tudor. Iulian a fost epic. Foarte fain“, „Iulian ești un Diamant! Felicitari Tudor Chirilă pentru melodiile alese“, „Iulian e vocea“, „Toți sunt buni, dar pe Iulian nu văd să-l mai oprească cineva. A făcut istorie la Vocea României», marele premiu va fi la el“, au comentat fanii.

Winael Baldus a fost primul concurent din echipa Smiley și Theo Rose. „M-ai uns pe suflet“, i-a spus Irina Rimes. Eduard Stoica și-a demonstrat calitățile vocale pe melodia „All I Want“, iar reacția publicului a confirmat. „Un singur lucru regret la «Vocea României»: că nu m-am întors la tine“, i-a spus Denis.

Vlad Nicolici a surprins audiența cu o interpretre rock a piesei „Fallinʼ“ (Alicia) Keys. „Ai distrus piesa asta în sensul bun. Ai avut niște momente extraordinare“, a comentat Denis. „Ai o voce fantastică și sper ca lumea să te voteze“, i-a spus Smiley. Vlad Nicolici a primit cele mai puține voturi și a fost eliminat din competiție.

Andra Botez din echipa Irinei Rimes și-a pus amprenta pe melodia „Cine iubește și lasă“, abordând-o pe ritmuri de jazz, cu multe momente de improvizație. Concurenta este considerată una dintre cele mai bune voci de la această ediție.

„Ești o voce excepțională, o voce care merită să fie în finală. Dar aș vrea ca vocea ta să iasă în evidență din lucruri mai simple. Dar ai locul tău“, a comentat Tudor Chirilă.

Rianna Rusu a creat un moment încărcat de emoție cu melodia „Rise Up“. Theo Rusu, cu piesa „Black Dog“, a trupei Led Zeppelin, a făcut un adevărat spectacol în încheierea serii, însă nu a obținut suficiente voturi pentru a merge în semifinală.