Povestea de viață a lui Marcel, ispita virală de la Insula Iubirii. Maluma de România s-a lansat în muzică VIDEO

Marcel Andrei, cunoscut sub numele de „Maluma baby” în cadrul show-ului Insula Iubirii, este ispita care a devenit virală pe rețelele de socializare. Însă povestea de viață a tânărului este una impresionată.

Pe seama lui Marcel, ispita masculină de la Insula Iubirii, denumit și „Maluma de România”, circulă în mediul online tot felul de meme și videoclipuri.

Replicile sale au făcut deliciul telespectatorilor: „Hola mami, que guapa”, „Să vedem sumsetul”, „Stilul meu e mai chulo”, „Miau, Miau” și „Șain laic daimăndz in dă schai” au devenit rapid virale, fiind preluate și folosite de mulți oameni.

În urmă cu 2 zile, a fost lansată și o melodie: „Hola mami, que guapa”, care a strâns deja aproape 200 de mii de vizualizări și are șanse de a deveni viralul verii.

Însă, în spatele aspectului de „bad boy” se ascunde un trecut dureros.

Marcel Andrei a fost crescut de mama sa, Elena, după despărțirea părinților săi. La 17 ani, a părăsit casa și a absolvit liceul, dar nu a continuat studiile superioare, alegând să lucreze în armată ca și caporal. După opt ani, a renunțat la această meserie și s-a mutat mai întâi în Anglia, apoi în Tenerife, pentru a începe o nouă viață.

În prezent, ispita „Maluma baby”, de 34 de ani locuiește în Insulele Canare și lucrează ca barman la un restaurant de lux, potrivit RomâniaTV.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit. Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a povestit ispita Marcel, la Insula iubirii.

Maria, concurentă în acest sezon al emisiunii Insula Iubirii, impresionată de povestea de viață a lui Marcel, a mărturisit că, deși inițial îl percepea ca pe un "bad boy", a descoperit un suflet grijuliu și atent.

„Eu când l-am văzut pe Marcel pentru prima dată la ceremonia ispitelor, îmi inspiră un bad boy și atât.Nicio secundă nu mi-a trecut prin cap că el are sufletul ăsta. A avut tot timpul grija mea, a vrut să vadă dacă sunt bine, dacă am praf în ochi, dacă am ceva, deci tot timpul a fost foarte grijuliu cu mine și tot timpul a fost atent dacă mă sperii sau ceva, deci a fost grijuliu. A făcut o alegere foarte bună Dani”, a spus Maria.