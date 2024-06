Cazare Neversea 2024 - de la cât pornește prețul pe noapte în perioada celui mai mare festival din Europa

Ajuns la a șasea ediție, Neversea 2024 vine și în această vară cu un Line-up impresionant, din care îi amintim pe Maluma, DJ Snake, Bebe Rexha, Inna. Este bătaie la cazare, pe unele site-uri ofertele fiind aproape epuizate.

Cel mai mare festival de muzică pe o plajă din Europa, cu peste 100 de artiști își propune și de această dată să aducă împreună cea mai tare gașcă de prieteni, pentru a cânta și dansa alături de artiștii preferați, pentru o vară plină energie, voie bună și amintiri de neuitat.

Când începe Festivalul de muzică de la Marea Neagră

Neversea 2024 va avea loc în perioada 4 - 7 iulie, pe Plaja Neversea, din Constanța. Organizatorii promit că vor oferi, zile și nopți, spectacole pline de culoare, momente electrizante, diverse și memorabile, decoruri fantastice, dar și cele mai emoționante răsărituri de pe o plajă din Europa.

Cazare Neversea: prețuri pentru toate buzunarele

Cu o săptămână înainte de începerea festivalului, aproape că nu mai poți găsi locuri de cazare în zona evenimentului, pentru perioada 4 – 7 iulie. Am dat o căutare pe mai multe platforme pentru zilele în care se va organiza evenimentul, pentru două persoane.

Pe Booking, spre exemplu, doar 145 de proprietăți din Constanța mai erau disponibile pe website, 83% din locurile de cazare înregistrate fiind deja epuizate. Prețurile pornesc în această perioadă de la 788 de lei/3 nopți/2 persoane, o cameră la o gazdă particulară sau 826 de lei pentru un apartament cu două camere, ori 1.490 de lei la un hotel de trei stele dar cu recenzii sub nota 8, și ajung la 9.000 de lei pentru un apartament cu vedere la mare pentru două persoane și trei nopți.

Tarifele pentru cazările cu evaluări excelente, peste 9, pleacă de la 1.337 de lei, iar la hotelurile de patru stele - de la 2.000 de lei (dar la cele mai ieftine recenziile pornesc de nota 7,2).

Cele mai multe disponibilități le-am găsit pe Airbnb (270), mare parte dintre cazările de aici fiind în complexurile rezidențiale din Mamaia – sat. Cel mai mic preț de cazare este valabil pentru o cameră în Năvodari – 625 de lei/2 persoane/3 nopți. Prețurile pe Airbnb ajung la 3.871 de lei într-un apartament de lux, aflat la ultimul etaj, în care pot sta până la șase persoane.

Un preț similar pentru aceeași perioadă l-am regăsit și pentru o vilă din Mamaia-Sat cu patru dormitoare, pentru o capacitate maximă de opt persoane – 3.783 de lei.

Pe site-ul Litoralul românesc mai sunt doar nouă unități de cazare disponibile cu prețuri pornind de la 1.260 de lei, într-un hotel de trei stele din Constanța și ajungând la 10.800 de lei într-un apartament VIP din zona centrală a orașului, aflat la jumătate de kilometru depărtare de Neversea.

Cel mai rentabil preț la cazare pentru trei nopți este disponibil pe portalul Turist info – într-un apartament din zona Jumbo - 300 de lei.

Line up Neversea 2024: ce nume sonore ale muzicii vor veni

Maluma, superstarul muzicii reggeaton și latino-pop, cunoscut pentru hiturile sale de top și colaborările cu Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Ricky Martin ori Madonna, va fi în premieră la un festival din țara noastră, chiar dacă nu vine pentru prima dată în România. Considerat fenomen al industriei muzicale, columbianul deține multiple nominalizări și premii Latin Grammy, albumele sale „F.A.M.E.” ori „11:11”, bucurându-se de un succes internațional, iar turneele mondiale fiind sold-out.

Puțină lume știe că a cunoscut faima prin intermediul You Tube, dar a obținut mai multe premii și la concursurile de talente la care a participat. Extrem de cunoscut pe net, imediat prima lui piesă a fost preluată de posturile de radio, ajungând în atenția Sony Music. Compilația cu cele mai cunoscute piese ale sale i-a adus Discul de Diamant pentru vânzări record. Clipul realizat cu Shakira „Chantaje” le-a adus un miliard de vizualizări pe You Tube.

Tot în premieră la Neversea, dar și în România, va urca pe scena principală a evenimentului și un alt icon al muzicii pop, Nick Carter de la Backstreet Boys - trupă ale cărei hituri „Everybody”, „As long as you love me” ori „I want it that way” au făcut înconjurul globului.

Alături de aceștia, în Line up-ul ediției 2024 a celui mai mare festival organizat pe o plajă în Europa o găsim și pe Bebe Rexha - cunoscută pentru colaborarea cu David Guetta la hitul „I´m Good” care le-a adus un premiu MTV EMA, dar și o nominalizare Grammy. S-a remarcat și pentru colaborările cu Nicky Minaj și Eminem;

În Line up Neversea 2024 mai este și G-Eazy care a colaborat cu Snoop Dogg, Cardi B și Bebe Rexha, printre alții, cunoscut pentru hiturile „Me, Myself and I” și „No limit”. Mahmut Orhan s-a remarcat prin stilul său inovator de a îmbina muzica deep și deep house cu acordurile orientale, dar și pentru remixurile de la „Game of thrones” sau „Just get your... and go”.

Don Diablo, nelipsit de la Neversea, unul dintre cei mai așteptați DJ-i care au performat pe scena principală a acestui festival de muzică, la ediția aniversară, s-a clasat în Top 100 DJs, fiind cunoscut pentru ritmurile sale future house.

La Neversea 2024 vor mai încânta Alok - muzician, DJ și producător de discuri brazilian -, cunoscut pentru single-ul „Hear Me Now” și clasat de asemenea printre cei mai buni DJ din lume, Salvatore Ganacci - bosniaco-suedezul știut pentru spectacolele sale virale la Tomorrowland în 2018 și 2019, la fel ca și pentru piesa „Horse” și mulți alții. Inna, Delia, Antonia și Alina Eremia vor fi și ele prezente.

Festivalul din acest an va avea patru scene: Mainstage, The Ark, Daydreaming și Oasis Carnaval.

Cât costă biletul pe zi și care sunt tarifele pentru abonamente Neversea 2024

Fanii au posibilitatea de a achiziționa bilete pentru o zi, dar și abonamente pentru toate cele patru zile de concerte, pachete pentru două sau mai multe persoane (până la șase) direct de pe site-ul Neversea.

Prețul acestora diferă în funcție de zi, de vârsta participantului și chiar de locul din care acesta provine, ori de tipul de acces.

La anumite categorii deja biletele sunt sold-out. Spre exemplu, există oferte pentru tinerii până în 25 de ani, pentru localnici sau bucureșteni și așa mai departe.

Prețurile pornesc de la 342,20 lei pentru prima sau a patra zi la General Acces, sau de la 400.20 lei, pentru constănțenii cu vârsta sub 25 de ani pentru Viza Briza – patru zile, în timp ce pachetele pentru șase persoane costă 3.097,20 lei. Am remarcat însă și că prețurile sunt în scădere la toate categoriile. Mai multe amănunte găsiți AICI.

Alte detalii despre cel mai mare festival de muzică pe plajă

Într-un comunicat de presă se menționează și faptul că anul acesta, Telekom Romania Mobile se alătură Neversea 2024 în calitate de partener exclusiv de telecomunicații, pentru a asigura internet mobil și voce pe parcursul evenimentului.

„Suntem încântați să putem anunța că Telekom Romania Mobile ne este partener de telecomunicații și că le putem oferi fanilor festivalului conexiunea la internet mobil de care au nevoie pentru a distribui toate momentele de neuitat de la Neversea. Probabil vom bate noi recorduri în materie de trafic de internet pe metru pătrat”, a menționat Flavia Gherman, head of partnerships Untold Universe.

Fanii Neversea se vor putea conecta la rețeaua Telekom 5G și vor efectua apeluri vocale prin serviciul VoWiFi, recent lansat, care permite efectuarea și primirea de apeluri vocale printr-o conexiune WiFi, indiferent de acoperirea rețelei mobile. Telekom va oferi de asemenea și acces la internet pentru Festivalul Neversea 2024, transmisii live și peste 100 de puncte de acces WiFi pentru personalul festivalului.

Pentru cei care nu sunt clienți Telekom, va exista o ofertă de portare în rețea la un preț promoțional de 3 euro atât la abonament cât și la cartela preplătită disponibilă pe perioada festivalului, la punctele de pe plajă.

Ar mai fi de menționat și că anul trecut, Neversea s-a bucurat de prezența a 277.000 de spectatori și a peste 150 de artiști. Pe scenă au urcat nume precum Don Diablo, Lil Pump, Marten, J. Balvin, Lost Frequencies, Steve Aoki etc..

În timp ce DJ-ul olandez Don Diablo a recunoscut: „Neversea, ești o bucurie de fiecare dată!”; colegul său danez Morten a mărturisit: „România, ești minunată și te iubesc!”. Revenirea lui Don Diablo la Neversea 2024 demonstrează cât de mult s-a bucurat artistul de vibe-ul de la Marea Neagră.