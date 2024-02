Jo și Liviu Teodorescu, provocare de Bollywood la „Te cunosc de undeva!”. „O să fie un moment haios”

În cel mai recent episod al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, Jo și Liviu Teodorescu se pregătesc să ofere o interpretare plină de energie a unui hit Bollywoodian. În timp ce publicul se așteaptă la un moment de dans exploziv și la o prestație muzicală de excepție, cei doi artiști dezvăluie că pregătirea momentului a reprezentat o adevărată provocare.

Jo și Liviu Teodorescu, cei doi concurenți care s-au asociat pentru a forma o echipă în acest sezon, sunt gata să uimească publicul cu o reprezentație vibrantă, inspirată din cultura Bollywood-ului. Cu toate acestea, provocările acestui gen muzical sunt mult mai mari decât și-ar fi imaginat.

„De când începe piesa și până când se termină, el nu are un respiro. Momentul ăsta e compus doar din detalii, care trebuie foarte, foarte minuțios lucrate!”, a dezvăluit Jo, potrivit Libertatea.

Deși abordează această experiență cu entuziasm și determinare, Liviu Teodorescu și Jo au recunoscut că nu le este deloc ușor.

„E greu rău de tot!”, a recunoscut Liviu Teodorescu.

Cei doi artiști au de interpretat piesa lui Abhijeet, I Am the Best.

„O să fie un moment haios, cu care nu ai cum să dai greş. Mie mi se pare că Liviu cântă mai bine decât originalul!”, a dezvăluit Crina Mardare, profesoara de canto de la „Te cunosc de undeva!”, după repetiţii.

Jo și Liviu Teodorescu, pregătiți să cucerească noul trofeu

Noul sezon „Te cunosc de undeva!” aduce și alte surprize pentru telespectatori. Cele opt echipe de artiști care s-au alăturat acestui sezon promit să ofere un spectacol memorabil. Printre concurenți se numără Ilona Brezoianu și Florin Ristei, Emi și Cuza, Connect-R și SHIFT, Eliza Natanticu și Zarug, Barbara și Bella Santiago, Alexia Talavutis și Dima Trofim, precum și Paula Chirilă și Romică Țociu.

„Pentru noi, «Te cunosc de undeva!» înseamnă, înainte de toate, prieteni, familie” E genul de om care ştie să mă pună în valoare, să mă ridice şi să îmi dea încredere în mine, fără ca măcar să îl rog! Ne place atât de mult ceea ce facem şi că facem lucrul ăsta împreună, încât nici nu mai contează competiţia în sine! Noi ne simţim bine şi asta se vede!”, a dezvăluit Jo, înainte de începerea emisiunii.

„Trofeul sezonului 20 a fost aruncat în luptă şi noi ne-am aruncat după el! Cu Jo fac super echipă, am mai spus, e sora pe care nu o am în realitate! Pentru noi, «Te cunosc de undeva!» înseamnă, înainte de toate, prieteni, înseamnă familie şi unde te simţi mai bine decât alături de prieteni şi familie?! O spun şi am mai spus-o, show-ul ăsta este genul de experienţă care te completează ca artist. Abia aşteptăm premiera sezonului 20!”, a completat Liviu Teodorescu.