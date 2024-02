Romică Țociu spune că e „bombă” pe plan profesional și personal: „Sunt în formă maximă!"

Romică Țociu (62 de ani) traversează o perioadă plină din punct de vedere profesional. Actorul este implicat în proiecte care îl țin foarte ocupat: face echipă bună cu Paula Chirilă la „Te cunosc de undeva", filmează pentru serialul „Bravo, tată!", tot de la Antena 1, iar lista continuă cu multe alte angajamente profesionale.

Într-un interviu pentru Click!, Romică Țociu a povestit cum face față programului încărcat și cât de bine îl înțelege soția sa, Nicoleta.

Faceți echipă cu Paula Chirilă la „Te cunosc de undeva”!

Echipa cu Paula Chirilă este desăvârșită. De fapt, e prima oară când cântăm împreună, noi am mai avut schech-uri împreună, pentru că am mai fost la foarte multe emisiuni, și la iUmor, și la Splash-ul de vară. Am avut bucuria de a avea partitura ei lângă mine, ne înțelegem extraordinar. Paula este o actriță desăvârșită, dar și o colegă pe măsură.

Facem un duo perfect, pentru că știm să ne acordăm munca în cuplu. Munca în cuplu nu este ușoară, trebuie să te uiți și la partenerul tău și să vezi dacă e bine, dacă are o zi bună, dacă nu, trebuie să i-o faci tu. Eu știu lucrul ăsta pentru că am o experiență de 35 de ani în domeniul ăsta, împreună cu Cornel Palade. Anul ăsta facem 35 de ani de când suntem împreună!

Merge treaba împreună cu Cornel Palade?

Merge treaba împreună, este ok! Avem evenimente, am proiecte bune, în afară de „Te cunosc de undeva", sunt și la „Bravo, tată!" și traversez o perioadă bună din viața mea.

Ați spus că și soția este fericită pentru că dumneavoastră sunteți bine din punct de vedere profesional!

Da, păi când sunt eu bine, e bine toată familia! Toată lumea se bucură! Și pisica pentru că trece de la mâncare uscată la umedă (râde)!

Cum este relația cu soția după atâta timp?

După 29 de ani e o relație extraordinară (...)!

Cum este Romică Țociu ca bunic?

Ca bunic (...) e altceva decât a fi tată, deoarece copiii vin deja pregătiți la bucuria întâlnirii cu mine. Când erau Cătălin și Daria mici trebuia să ai grijă de ei, dă-le să mănânce, etc..., bucuria era pe jumate, așa că ăștia vin pregătiți, mâncați, băuți, îmbrăcați, eu nu fac altceva decât să mă bucur de ei și ei să se bucure de mine.

Cum vă place să vă caracterizați acum?

Acum sunt în formă maximă, mă simt extraodinar (...).

Foarte tare! Deci Romică Țociu este senzațional!

E bombă!

